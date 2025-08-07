A magyar kupa második fordulója is hoz egy vármegyei rangadót

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Mol magyar kupa első fordulóját, az országos színtéren öt Csongrád-Csanád vármegyei csapat kezdte meg szereplését. Közülük hárman abszolválták az első kört, a Bordány éppen a Makót ejtette ki, míg a Sándorfalva és a Hódmezővásárhelyi FC is egy-egy alacsonyabb osztálybeli csapatot búcsúztatott szombaton, míg az SZVSE a Gyulával szemben búcsúzott a sorozattól.

A Sándorfalva hazai pályán vívhat vármegyei derbit a HFC-vel a Mol magyar kupa második fordulójában. Fotó: Karnok Csaba

A Magyar Labdarúgó-szövetség elkészítette a következő forduló párosításait, amely az előző körhöz hasonlóan még szintén területi elv alapján zajlik, azaz a régió csapatait sorsolták párba. Akárcsak az első, úgy a második forduló is hoz egy vármegyei rangadót, hiszen a Sándorfalva mellé a Hódmezővásárhelyi FC-t húzták, így a két csapat egymás ellen dönthet majd a továbbjutó kilétéről. A DB Futball Bordányra egy NB III.-as csapat vár a második körben, a bordányiak ellenfele az az ESMTK lesz, amely tavaly is járt vármegyénkben a kupában, akkor a Tiszasziget otthonában lépett pályára.

A meccseket augusztus 23-24-én rendezik, a pontos időpontok később válnak ismertté. A továbbjutás egy meccsen dől majd el, ha döntetlennel zárulna a 90 perc, akkor kétszer 15 perc, majd tizenegyesek következnek. A Mol magyar kupa harmadik fordulóban már becsatlakoznak az NB I.-es és NB II.-es csapatok, így a Szeged-Csanád Grosics Akadémia is, ám az élvonalbeli csapatok kiemeltként várhatják a sorsolást, így egymást nem kaphatják még ebben a körben.

Mol magyar kupa, 2. forduló, a dél-keleti régió sorsolása:

Sándorfalva–Hódmezővásárhelyi FC

DB Futball Bordány–ESMTK (NB III.)

Issimo SE (BLSZ I.)–Pilisi LK (Pest I.)

Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III.)

Szajol (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva (Jász-Nagykun-Szolnok I.)

III. Kerületi TVE (NB III.)–BKV Előre (NB III.)

REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár (NB III.)

43.számú Építők SK (BLSZ I.)–Martfű (NB III.).

Csepel (NB III.)–Gyulai Termál FC (NB III.)