Egy villanás döntötte el a Sándorfalva–HFC kuparangadót – galériával

Minden adott volt a jó mérkőzéshez. Kiváló időjárás, rengeteg szurkoló és két jó csapat a MOL Magyar Kupa második fordulójában. Az első félidő második legnagyobb helyzetét már a 7. percben feljegyezhettük. Egymás után négy szögletet végezhetett el a Sándorfalva. Az első belőtt labdára Molnár Márk érkezett remekül, erős fejesére viszont leért az alsó sarokra Czinanó és szögletre mentett.

A sárga-kék mezes HFC hosszabbításban gyűrte le a Sándorfalvát idegenben a MOL Magyar Kupa második fordulójában.

Fotó: Karnok Csaba

A játékrész közepe inkább a mezőnyjátékról szólt. Mindkét csapat próbálkozott mélységi indításokkal, de csak részsikereket értek el.

A 43. minutumban egy jó lövésre járt a Sándorfalva a vezetőgóltól. Egy hosszabb, védők közé belőtt labdára Rabecz Valter csapott le, a tizenhatosra belépve viszont a kimozduló kapusba rúgta a labdát.

A második félidő eleje gólokat hozott

Amennyire leült a mérkőzés színvonala az első félidő utolsó néhány percében, annyira erőre kapott a második elején. Vásárhelyi próbálkozások után a 49. percben Bitó Martin átlövése megpattant egy védő lábán, majd behullott a kapuba, 1–0.

Kevés alkalommal tudta igazán veszélybe sodorni a sándorfalvi kaput a HFC, a labdabirtoklásra viszont nem panaszkodhattak a vendégek. A 62. minutumban Gréczi az ötös jobb sarkáról kilőtte a hosszút a védők közül kilépve, 1–1.

Tűzijáték a rendes játékidő vége előtt

Az idő előrehaladtával egyre inkább átadta a területeket a Sándorfalva, a HFC pedig stabil labdatartásra törekedett, és alkalomadtán igyekezett kiugratni Gréczit. A rendes játékidő hosszabbítása valóságos tűzijátékot hozott, előbb egy rossz Czinanó kirúgást Babolek tűzött rá harminc méterről kapásból, de centikkel elkerülte a labda a kaput. Ezzel még nem volt vége, Sági Viktortól is szükség volt még egy bravúrra a hosszabbításhoz.

A ráadásban Babolek juttathatta volna ismét vezetéshez a hazaiakat, de túl magas volt számára a balról jövő beadás. A 101. percben szépen járatta végig a labdát a Vásárhely, majd középen három rövid passzból Hegedűs került ziccerbe, ballal erőből pedig kirúgta a bal alsó sarkot, 1–2.