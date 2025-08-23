2 órája
Egy villanás döntötte el a Sándorfalva–HFC kuparangadót – galériával
Csak a hosszabbításban dőlt el a csongrád-csanádi rangadó. A Hódmezővásárhelyi FC jutott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójába, miután 2–1-re győzött a hatalmasat küzdő Sándorfalva ellen. Méltó ellenfele volt a vármegyei I. osztály bajnokaspiránsa az NB III.-as idényt jól kezdő vendégeknek.
Jó meccset játszott egymással a Sándorfalva és a HFC.
Fotó: Karnok Csaba
Minden adott volt a jó mérkőzéshez. Kiváló időjárás, rengeteg szurkoló és két jó csapat a MOL Magyar Kupa második fordulójában. Az első félidő második legnagyobb helyzetét már a 7. percben feljegyezhettük. Egymás után négy szögletet végezhetett el a Sándorfalva. Az első belőtt labdára Molnár Márk érkezett remekül, erős fejesére viszont leért az alsó sarokra Czinanó és szögletre mentett.
A játékrész közepe inkább a mezőnyjátékról szólt. Mindkét csapat próbálkozott mélységi indításokkal, de csak részsikereket értek el.
A 43. minutumban egy jó lövésre járt a Sándorfalva a vezetőgóltól. Egy hosszabb, védők közé belőtt labdára Rabecz Valter csapott le, a tizenhatosra belépve viszont a kimozduló kapusba rúgta a labdát.
A második félidő eleje gólokat hozott
Amennyire leült a mérkőzés színvonala az első félidő utolsó néhány percében, annyira erőre kapott a második elején. Vásárhelyi próbálkozások után a 49. percben Bitó Martin átlövése megpattant egy védő lábán, majd behullott a kapuba, 1–0.
Kevés alkalommal tudta igazán veszélybe sodorni a sándorfalvi kaput a HFC, a labdabirtoklásra viszont nem panaszkodhattak a vendégek. A 62. minutumban Gréczi az ötös jobb sarkáról kilőtte a hosszút a védők közül kilépve, 1–1.
Tűzijáték a rendes játékidő vége előtt
Az idő előrehaladtával egyre inkább átadta a területeket a Sándorfalva, a HFC pedig stabil labdatartásra törekedett, és alkalomadtán igyekezett kiugratni Gréczit. A rendes játékidő hosszabbítása valóságos tűzijátékot hozott, előbb egy rossz Czinanó kirúgást Babolek tűzött rá harminc méterről kapásból, de centikkel elkerülte a labda a kaput. Ezzel még nem volt vége, Sági Viktortól is szükség volt még egy bravúrra a hosszabbításhoz.
A ráadásban Babolek juttathatta volna ismét vezetéshez a hazaiakat, de túl magas volt számára a balról jövő beadás. A 101. percben szépen járatta végig a labdát a Vásárhely, majd középen három rövid passzból Hegedűs került ziccerbe, ballal erőből pedig kirúgta a bal alsó sarkot, 1–2.
A HFC jutott tovább Sándorfalván a MOL Magyar KupábanFotók: Karnok Csaba
Papíron osztálykülönbség ide vagy oda, a pályán méltó ellenfele volt a Sándorfalva a HFC-nek. Bitó révén két hatalmas lehetőségük is akadt az egyenlítésre, de előbb kapufát rúgott, majd a hosszú sarkot elkerülte a labdája.
Továbbjutott a HFC a harmadik fordulóba, ahol már becsatlakoznak az NB I.-es és NB II.-es csapatok is. A sorsolást hétfőn 18 órától tartják, az M4 Sport élőben közvetíti az eseményt.
Nyilatkozatok:
- Antal Krisztián: – Gratulálok a volt egyesületemnek a továbbjutáshoz, sajnálom, hogy ez most nem nekünk sikerült. Örülök, hogy taktikailag fegyelmezettek maradtunk végig, illetve fizikálisan bírtuk végig a tempót. Stabilan futballoztunk a második gólt eredményező szituációtól eltekintve, talán több rutinra lett volna szükségünk a még jobb eredményhez. Remek hangulatban jó meccset játszottunk. Védekeztünk, de letámadni is képesek voltunk, büszke vagyok a csapatom teljesítményére. Ez a mérkőzés jó alapot jelenthet a bajnokságra.
- Szűcs Róbert: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk a Sándorfalvával, amin nem lepődtem meg, hiszen jól felkészültünk egymásból Krisztiánnal. Nem számítottam gólzáporos mérkőzésre, a ráadásban egy egyéni villanás döntötte el a továbbjutást. Hajnalt sérülés miatt cserélni kellett már a nyolcadik percben, emiatt picit át kellett szervezni a játékunkat. Hátrányban rendszert is váltottunk, de jól reagáltak a srácok, bíztam bennük végig, hogy megszerzik a győztes gólt.
Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 2. forduló
Sándorfalva–HFC 1–2 (0–0, 1–1) – hosszabbítás után
Sándorfalva, 450 néző. Vezette: Laki Fülöp (Sáfárik, Balogh B.).
Sándorfalva: Sági V. – Molnár M., Bácsi (Buzai, 91.), Koncz A., Oláh L. (Csicsely, 65., Boda 83.), Babolek (Dancsok, 106.), Varga R., Juhász J., Bitó M., Rabecz V. (Rabecz B., 65.), Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Hódmezővásárhelyi FC: Czinanó – Gréczi, Illés R. (Molnár Á., 75.), Zana, Török, Sipos G. (Marsa, a szünetben), Hajnal (Nagy R., 8.), Ilyés (Rajsli T., a szünetben), Zámbori D., Hegedűs M. (Di Mundo, 104.), Sági M. (Gth, 57.). Edző: Szűcs Róbert.
Gólszerzők: Bitó M. (49.), ill. Gréczi (62.), Hegedűs M. (102.).
A DB Futball Bordány–ESMTK mérkőzést vasárnap 16.30-tól rendezik a MOL Magyar Kupa második fordulójában.