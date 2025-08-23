augusztus 23., szombat

Bence névnap

17°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Egy villanás döntötte el a Sándorfalva–HFC kuparangadót – galériával

Címkék#HFC#Sándorfalva#Hódmezővásárhelyi FC#labdarúgás#MOL Magyar Kupa

Csak a hosszabbításban dőlt el a csongrád-csanádi rangadó. A Hódmezővásárhelyi FC jutott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójába, miután 2–1-re győzött a hatalmasat küzdő Sándorfalva ellen. Méltó ellenfele volt a vármegyei I. osztály bajnokaspiránsa az NB III.-as idényt jól kezdő vendégeknek.

Becsei Dávid
Egy villanás döntötte el a Sándorfalva–HFC kuparangadót – galériával

Jó meccset játszott egymással a Sándorfalva és a HFC.

Fotó: Karnok Csaba

Minden adott volt a jó mérkőzéshez. Kiváló időjárás, rengeteg szurkoló és két jó csapat a MOL Magyar Kupa második fordulójában. Az első félidő második legnagyobb helyzetét már a 7. percben feljegyezhettük. Egymás után négy szögletet végezhetett el a Sándorfalva. Az első belőtt labdára Molnár Márk érkezett remekül, erős fejesére viszont leért az alsó sarokra Czinanó és szögletre mentett.

Sándorfalván játszott a HFC a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában.
A sárga-kék mezes HFC hosszabbításban gyűrte le a Sándorfalvát idegenben a MOL Magyar Kupa második fordulójában.
Fotó: Karnok Csaba

A játékrész közepe inkább a mezőnyjátékról szólt. Mindkét csapat próbálkozott mélységi indításokkal, de csak részsikereket értek el. 

A 43. minutumban egy jó lövésre járt a Sándorfalva a vezetőgóltól. Egy hosszabb, védők közé belőtt labdára Rabecz Valter csapott le, a tizenhatosra belépve viszont a kimozduló kapusba rúgta a labdát.

A második félidő eleje gólokat hozott

Amennyire leült a mérkőzés színvonala az első félidő utolsó néhány percében, annyira erőre kapott a második elején. Vásárhelyi próbálkozások után a 49. percben Bitó Martin átlövése megpattant egy védő lábán, majd behullott a kapuba, 1–0.

Kevés alkalommal tudta igazán veszélybe sodorni a sándorfalvi kaput a HFC, a labdabirtoklásra viszont nem panaszkodhattak a vendégek. A 62. minutumban Gréczi az ötös jobb sarkáról kilőtte a hosszút a védők közül kilépve, 1–1.

Tűzijáték a rendes játékidő vége előtt

Az idő előrehaladtával egyre inkább átadta a területeket a Sándorfalva, a HFC pedig stabil labdatartásra törekedett, és alkalomadtán igyekezett kiugratni Gréczit. A rendes játékidő hosszabbítása valóságos tűzijátékot hozott, előbb egy rossz Czinanó kirúgást Babolek tűzött rá harminc méterről kapásból, de centikkel elkerülte a labda a kaput. Ezzel még nem volt vége, Sági Viktortól is szükség volt még egy bravúrra a hosszabbításhoz.

A ráadásban Babolek juttathatta volna ismét vezetéshez a hazaiakat, de túl magas volt számára a balról jövő beadás. A 101. percben szépen járatta végig a labdát a Vásárhely, majd középen három rövid passzból Hegedűs került ziccerbe, ballal erőből pedig kirúgta a bal alsó sarkot, 1–2.

A HFC jutott tovább Sándorfalván a MOL Magyar Kupában

Fotók: Karnok Csaba

Papíron osztálykülönbség ide vagy oda, a pályán méltó ellenfele volt a Sándorfalva a HFC-nek. Bitó révén két hatalmas lehetőségük is akadt az egyenlítésre, de előbb kapufát rúgott, majd a hosszú sarkot elkerülte a labdája.

Továbbjutott a HFC a harmadik fordulóba, ahol már becsatlakoznak az NB I.-es és NB II.-es csapatok is. A sorsolást hétfőn 18 órától tartják, az M4 Sport élőben közvetíti az eseményt.

Nyilatkozatok:

  • Antal Krisztián: – Gratulálok a volt egyesületemnek a továbbjutáshoz, sajnálom, hogy ez most nem nekünk sikerült. Örülök, hogy taktikailag fegyelmezettek maradtunk végig, illetve fizikálisan bírtuk végig a tempót. Stabilan futballoztunk a második gólt eredményező szituációtól eltekintve, talán több rutinra lett volna szükségünk a még jobb eredményhez. Remek hangulatban jó meccset játszottunk. Védekeztünk, de letámadni is képesek voltunk, büszke vagyok a csapatom teljesítményére. Ez a mérkőzés jó alapot jelenthet a bajnokságra.
  • Szűcs Róbert: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk a Sándorfalvával, amin nem lepődtem meg, hiszen jól felkészültünk egymásból Krisztiánnal. Nem számítottam gólzáporos mérkőzésre, a ráadásban egy egyéni villanás döntötte el a továbbjutást. Hajnalt sérülés miatt cserélni kellett már a nyolcadik percben, emiatt picit át kellett szervezni a játékunkat. Hátrányban rendszert is váltottunk, de jól reagáltak a srácok, bíztam bennük végig, hogy megszerzik a győztes gólt.

Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, 2. forduló

Sándorfalva–HFC 1–2 (0–0, 1–1) – hosszabbítás után
Sándorfalva, 450 néző. Vezette: Laki Fülöp (Sáfárik, Balogh B.).
Sándorfalva: Sági V. – Molnár M., Bácsi (Buzai, 91.), Koncz A., Oláh L. (Csicsely, 65., Boda 83.), Babolek (Dancsok, 106.), Varga R., Juhász J., Bitó M., Rabecz V. (Rabecz B., 65.), Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Hódmezővásárhelyi FC: Czinanó – Gréczi, Illés R. (Molnár Á., 75.), Zana, Török, Sipos G. (Marsa, a szünetben), Hajnal (Nagy R., 8.), Ilyés (Rajsli T., a szünetben), Zámbori D., Hegedűs M. (Di Mundo, 104.), Sági M. (Gth, 57.). Edző: Szűcs Róbert.
Gólszerzők: Bitó M. (49.), ill. Gréczi (62.), Hegedűs M. (102.).

A DB Futball Bordány–ESMTK mérkőzést vasárnap 16.30-tól rendezik a MOL Magyar Kupa második fordulójában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu