Egy biciklivel is jártak edzésre, most egymás ellen meccselnek

Izgalmas csongrád-csanádi rangadóra van kilátás Sándorfalván a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A vármegyei I. osztály bajnokaspiránsa az NB III. Dél-keleti csoportjában négy meccsen hét pontot gyűjtő, így harmadik helyen álló Hódmezővásárhelyi FC-t látja vendégül.

A fehér mezes HFC a MOL Magyar Kupa második fordulójában Sándorfalván lép pályára.

Fotó: Karnok Csaba

– Jól sikerült a felkészülésünk, komoly edzettségi mutatóink voltak – jegyezte meg érdeklődésünkre Antal Krisztián, a Sándorfalva edzője.

A 44 éves szakember éveken át játszott a HFC-ben, amelynek később trénereként is dolgozott.

– Két idegenbeli tétmeccsen már túl vagyunk. Mezőberényben jutottunk tovább a MOL Magyar Kupában, míg a bajnokságot a Hódmezővásárhelyi TUS otthonában indítottuk. Készen állunk a folytatásra, egy NB III.-as élcsapat ellen mérhetjük fel, hol tartunk a munkában. Izgatottan, de drukk nélkül várjuk a kezdő sípszót, ugyanakkor továbbjutás a célunk – folytatta érdeklődésünkre.

Egy biciklivel jártak edzésre

A HFC vezetőedzőjével, több, mint harminc évre visszanyúló barátságot ápol Antal Krisztián. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, viszonyukat a legjobban talán az írja le, gyerekkorukban Szöcske (Szűcs Róbert – a szerk.) kemping biciklijével együtt jártak edzésre.

– Régi barátság a miénk, most külön utakon járunk, de fog ez még változni – ezt már Szűcs tette hozzá a Sándorfalva–HFC rangadó előtt lapunknak.

A Sándorfalva és a HFC edzőmeccsen találkozott egymással a nyáron, utóbbi 4–0-ra nyert otthon.

A MOL Magyar Kupa teljesen más, mint egy edzőmeccs

– Egyáltalán nem mértékadó az a meccs, annál sokkal nehezebb találkozóra számítok szombaton. Nem készülünk új dolgokkal, a saját játékunkat szeretnénk játszani. A kezdőcsapaton biztosan változtatok majd, hiszen jövő vasárnapig ezzel együtt három mérkőzést játszunk – árulta el Szűcs Róbert.

A MOL Magyar Kupa első fordulójában a Bordány a Makót gyűrte le hosszabbításban 2–1-re. Az ESMTK pocsékul rajtolt a bajnokságban, vasárnap a Szent Gellért Fórumban szerezte meg első győzelmét (0–3) a Szeged-Csanád GA II. ellen.

Nyomás nélkül szeretnének meglepetést okozni

– Úgy készültünk erre a szezonra, hogy szeretnénk bravúrokat végrehajtani. Rögtön sikerült egy ilyen a Makó ellen, az ESMTK ellen viszont, ha nyernénk, még nagyobb bravúrnak számítana. Jó csapat lesz az ellenfelünk, legutóbb ötödikek voltak az NB III.-ban Dél-keleti csoportjában, évek óta stabilak és jó focit játszanak. Nehéz meccsre számítunk, a nyomás viszont nem rajtunk van. Szeretnénk meglepetést okozni – állapította meg Forgács Dávid, a DB Futball Bordány edzője.