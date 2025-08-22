augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Egy biciklivel is jártak edzésre, most egymás ellen meccselnek

Címkék#HFC#Sándorfalva#Antal Krisztián#DB Futball Bordány SK#MOL Magyar Kupa#Szűcs Róbert

Csongrád-Csanád vármegyei rangadót rendeznek az országos főtáblán. A MOL Magyar Kupa második fordulójában szombaton 16.30-tól a Sándorfalva a Hódmezővásárhelyi FC-t fogadja, míg vasárnap 16.30-tól a DB Futball Bordány vendége az NB III.-as ESMTK lesz.

Becsei Dávid
Egy biciklivel is jártak edzésre, most egymás ellen meccselnek

Szűcs Róbert (képünkön) gyerekkori barátságot ápol Antal Krisztiánnal.

Fotó: Gémes Sándor

Izgalmas csongrád-csanádi rangadóra van kilátás Sándorfalván a MOL Magyar Kupa második fordulójában. A vármegyei I. osztály bajnokaspiránsa az NB III. Dél-keleti csoportjában négy meccsen hét pontot gyűjtő, így harmadik helyen álló Hódmezővásárhelyi FC-t látja vendégül.

Sándorfalván csongrád-csanádi rangadót rendeznek a MOL Magyar Kupa második fordulójában.
A fehér mezes HFC a MOL Magyar Kupa második fordulójában Sándorfalván lép pályára.
Fotó: Karnok Csaba

– Jól sikerült a felkészülésünk, komoly edzettségi mutatóink voltak – jegyezte meg érdeklődésünkre Antal Krisztián, a Sándorfalva edzője. 

A 44 éves szakember éveken át játszott a HFC-ben, amelynek később trénereként is dolgozott.

– Két idegenbeli tétmeccsen már túl vagyunk. Mezőberényben jutottunk tovább a MOL Magyar Kupában, míg a bajnokságot a Hódmezővásárhelyi TUS otthonában indítottuk. Készen állunk a folytatásra, egy NB III.-as élcsapat ellen mérhetjük fel, hol tartunk a munkában. Izgatottan, de drukk nélkül várjuk a kezdő sípszót, ugyanakkor továbbjutás a célunk – folytatta érdeklődésünkre.

Egy biciklivel jártak edzésre

A HFC vezetőedzőjével, több, mint harminc évre visszanyúló barátságot ápol Antal Krisztián. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, viszonyukat a legjobban talán az írja le, gyerekkorukban Szöcske (Szűcs Róbert – a szerk.) kemping biciklijével együtt jártak edzésre.

– Régi barátság a miénk, most külön utakon járunk, de fog ez még változni – ezt már Szűcs tette hozzá a Sándorfalva–HFC rangadó előtt lapunknak.

A Sándorfalva és a HFC edzőmeccsen találkozott egymással a nyáron, utóbbi 4–0-ra nyert otthon.

A MOL Magyar Kupa teljesen más, mint egy edzőmeccs

– Egyáltalán nem mértékadó az a meccs, annál sokkal nehezebb találkozóra számítok szombaton. Nem készülünk új dolgokkal, a saját játékunkat szeretnénk játszani. A kezdőcsapaton biztosan változtatok majd, hiszen jövő vasárnapig ezzel együtt három mérkőzést játszunk – árulta el Szűcs Róbert.

A MOL Magyar Kupa első fordulójában a Bordány a Makót gyűrte le hosszabbításban 2–1-re. Az ESMTK pocsékul rajtolt a bajnokságban, vasárnap a Szent Gellért Fórumban szerezte meg első győzelmét (0–3) a Szeged-Csanád GA II. ellen.

Nyomás nélkül szeretnének meglepetést okozni

– Úgy készültünk erre a szezonra, hogy szeretnénk bravúrokat végrehajtani. Rögtön sikerült egy ilyen a Makó ellen, az ESMTK ellen viszont, ha nyernénk, még nagyobb bravúrnak számítana. Jó csapat lesz az ellenfelünk, legutóbb ötödikek voltak az NB III.-ban Dél-keleti csoportjában, évek óta stabilak és jó focit játszanak. Nehéz meccsre számítunk, a nyomás viszont nem rajtunk van. Szeretnénk meglepetést okozni – állapította meg Forgács Dávid, a DB Futball Bordány edzője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu