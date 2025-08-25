1 órája
Ismét NB I.-es csapatot fogad a Hódmezővásárhelyi FC a Magyar Kupában
Két Csongrád-Csanád vármegyei labdarúgócsapat várhatta a sorsolást. A MOL Magyar Kupa legjobb 32 közé kerülésért a Hódmezővásárhelyi FC a Diósgyőrt fogadja majd szeptember 13-án vagy 14-én, míg a Szeged-Csanád GA az NB III.-as Dorog otthonába utazik.
Az M4 Sport televízió stúdiójában sorsolták ki a MOL Magyar Kupa párosításait a legjobb 64 között. Az NB I.-es csapatok kiemeltek voltak, nem kaphatták egymást. A továbbjutás egy mérkőzésen dől majd el, a harmadik forduló hivatalos játéknapja szeptember 13–14., vagyis szombat és vasárnap lesz. Amennyiben a rendes játékidő nem hoz döntést, akkor hosszabbítás következik, majd amennyiben szükséges, tizenegyesek.
A párharcokat az alacsonyabb osztályba rangsorolt együttesek otthonában rendezik, azonos osztálybelieknél pedig az a csapat a pályaválasztó, amely eddig kevesebbszer volt játszott otthon kupameccsen.
A 2024–2025-ös szezonhoz hasonlóan idén is NB I.-es ellenfelet kapott a MOL Magyar Kupa harmadik körében a Hódmezővásárhelyi FC. Tavaly az MTK Budapest nyert 2–0-ra a HFC vendégeként, most pedig a szintén első osztályú Diósgyőr látogat majd az NB III. Dél-keleti csoportjában jelenleg dobogón álló vásárhelyiekhez.
Alacsonyabb osztályba rangsorolt ellenfelet kapott a sorsoláson a Szeged-Csanád GA, így Aczél Zoltán együttese egy idegenbeli mérkőzéssel csatlakozik be a kupaküzdelmekbe. Borvető Áronék az NB III. Észak-nyugati csoportjában négy győzelemmel rajtoló Dorog vendégei lesznek majd.
A címvédő Paksi FC a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztályú Szajol otthonában lép pályára elsőként, míg a Ferencváros a szarvaskendiek vendégszeretetét élvezheti majd. Izgalmas párosításokból nem lesz hiány a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában sem, az egyik ilyennek a Kecskemét–Újpest ígérkezik majd.
MOL Magyar Kupa sorsolás, legjobb 64:
Érdi VSE (NB III) – ETO FC (NB I)
BFC Siófok (NB III) – MTK Budapest (NB I)
VSC 2015 Veszprém (NB III) – DVSC (NB I)
Swiss Krono-Vásárosnamény (területi I.) – ZTE FC (NB I)
Iváncsa KSE (NB III) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I)
Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – Nyíregyháza Spartacus FC (NB I)
Vasas FC (NB II) – Puskás Akadémia FC (NB I)
FC Ajka (NB II) – Kisvárda Master Good (NB I)
Szarvaskend SE (területi I.) – Ferencvárosi TC (NB I)
Szajol KLK (területi I.) – Paksi FC (NB I)
Hódmezővásárhelyi FC (NB III) – DVTK (NB I)
Kecskeméti TE (NB II) – Újpest (NB I)
Kelen SC (területi I.) – Tarpa SC (NB III)
Eger SE (NB III) – Budafoki MTE (NB II)
Gyulai Termál FC (NB III) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
FC Nagykanizsa (NB III) – HR-Rent Kozármisleny (NB II)
Mezőörs KSE (területi I.) – Komárom VSE (NB III)
Dorogi FC (NB III) – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
Füzesabony SC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB III) – Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (területi I.) – Budapest Honvéd FC (NB II)
Videoton FC Fehérvár (NB II) – Szentlőrinc (NB II)
Szolnoki MÁV FC (területi I.) – ESMTK (NB III)
Majosi SE (NB III) – Gödöllői SK (NB III)
Martfűi LSE (NB III) – Dombóvári FC (NB III)
OPUS TIGÁZ Tatabánya (NB III) – Soroksár FC (NB II)
Tiszafüredi VSE (NB III) – Putnok FC (NB III)
PTE-PEAC (NB III) – III. ker. TVE (NB III)
Sárvár FC (területi I.) – Pilisi LK (területi I.)
REAC (területi I.) – Karcagi SC (NB II)
SBTC (területi I.) – Tiszakécskei LC (NB II)
PMFC (NB III) – DEAC (NB III)
