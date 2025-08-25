Ismét NB I.-es csapatot fogad a Hódmezővásárhelyi FC a Magyar Kupában

Az M4 Sport televízió stúdiójában sorsolták ki a MOL Magyar Kupa párosításait a legjobb 64 között. Az NB I.-es csapatok kiemeltek voltak, nem kaphatták egymást. A továbbjutás egy mérkőzésen dől majd el, a harmadik forduló hivatalos játéknapja szeptember 13–14., vagyis szombat és vasárnap lesz. Amennyiben a rendes játékidő nem hoz döntést, akkor hosszabbítás következik, majd amennyiben szükséges, tizenegyesek.

Tavaly a Bognár Istvánnal felálló MTK Budapest búcsúztatta a MOL Magyar Kupa küzdelmeitől a HFC-t.

Fotó: Gémes Sándor

A párharcokat az alacsonyabb osztályba rangsorolt együttesek otthonában rendezik, azonos osztálybelieknél pedig az a csapat a pályaválasztó, amely eddig kevesebbszer volt játszott otthon kupameccsen.

A 2024–2025-ös szezonhoz hasonlóan idén is NB I.-es ellenfelet kapott a MOL Magyar Kupa harmadik körében a Hódmezővásárhelyi FC. Tavaly az MTK Budapest nyert 2–0-ra a HFC vendégeként, most pedig a szintén első osztályú Diósgyőr látogat majd az NB III. Dél-keleti csoportjában jelenleg dobogón álló vásárhelyiekhez.

Alacsonyabb osztályba rangsorolt ellenfelet kapott a sorsoláson a Szeged-Csanád GA, így Aczél Zoltán együttese egy idegenbeli mérkőzéssel csatlakozik be a kupaküzdelmekbe. Borvető Áronék az NB III. Észak-nyugati csoportjában négy győzelemmel rajtoló Dorog vendégei lesznek majd.

A címvédő Paksi FC a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztályú Szajol otthonában lép pályára elsőként, míg a Ferencváros a szarvaskendiek vendégszeretetét élvezheti majd. Izgalmas párosításokból nem lesz hiány a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában sem, az egyik ilyennek a Kecskemét–Újpest ígérkezik majd.

MOL Magyar Kupa sorsolás, legjobb 64:

Érdi VSE (NB III) – ETO FC (NB I)

BFC Siófok (NB III) – MTK Budapest (NB I)

VSC 2015 Veszprém (NB III) – DVSC (NB I)

Swiss Krono-Vásárosnamény (területi I.) – ZTE FC (NB I)

Iváncsa KSE (NB III) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I)

Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – Nyíregyháza Spartacus FC (NB I)

Vasas FC (NB II) – Puskás Akadémia FC (NB I)

FC Ajka (NB II) – Kisvárda Master Good (NB I)

Szarvaskend SE (területi I.) – Ferencvárosi TC (NB I)

Szajol KLK (területi I.) – Paksi FC (NB I)

Hódmezővásárhelyi FC (NB III) – DVTK (NB I)

Kecskeméti TE (NB II) – Újpest (NB I)

Kelen SC (területi I.) – Tarpa SC (NB III)

Eger SE (NB III) – Budafoki MTE (NB II)

Gyulai Termál FC (NB III) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

FC Nagykanizsa (NB III) – HR-Rent Kozármisleny (NB II)

Mezőörs KSE (területi I.) – Komárom VSE (NB III)

Dorogi FC (NB III) – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

Füzesabony SC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB III) – Aqvital FC Csákvár (NB II)

Móri SE (területi I.) – Budapest Honvéd FC (NB II)

Videoton FC Fehérvár (NB II) – Szentlőrinc (NB II)

Szolnoki MÁV FC (területi I.) – ESMTK (NB III)

Majosi SE (NB III) – Gödöllői SK (NB III)

Martfűi LSE (NB III) – Dombóvári FC (NB III)

OPUS TIGÁZ Tatabánya (NB III) – Soroksár FC (NB II)

Tiszafüredi VSE (NB III) – Putnok FC (NB III)

PTE-PEAC (NB III) – III. ker. TVE (NB III)

Sárvár FC (területi I.) – Pilisi LK (területi I.)

REAC (területi I.) – Karcagi SC (NB II)

SBTC (területi I.) – Tiszakécskei LC (NB II)

PMFC (NB III) – DEAC (NB III)