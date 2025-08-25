augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Ismét NB I.-es csapatot fogad a Hódmezővásárhelyi FC a Magyar Kupában

Címkék#HFC#Diósgyőr#Szeged-Csanád Grosics-Akadémia#Hódmezővásárhelyi FC#MOL Magyar Kupa

Két Csongrád-Csanád vármegyei labdarúgócsapat várhatta a sorsolást. A MOL Magyar Kupa legjobb 32 közé kerülésért a Hódmezővásárhelyi FC a Diósgyőrt fogadja majd szeptember 13-án vagy 14-én, míg a Szeged-Csanád GA az NB III.-as Dorog otthonába utazik.

Becsei Dávid

Az M4 Sport televízió stúdiójában sorsolták ki a MOL Magyar Kupa párosításait a legjobb 64 között. Az NB I.-es csapatok kiemeltek voltak, nem kaphatták egymást. A továbbjutás egy mérkőzésen dől majd el, a harmadik forduló hivatalos játéknapja szeptember 13–14., vagyis szombat és vasárnap lesz. Amennyiben a rendes játékidő nem hoz döntést, akkor hosszabbítás következik, majd amennyiben szükséges, tizenegyesek.

A DVTK-t fogadja a HFC a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában.
Tavaly a Bognár Istvánnal felálló MTK Budapest búcsúztatta a MOL Magyar Kupa küzdelmeitől a HFC-t.
Fotó: Gémes Sándor

A párharcokat az alacsonyabb osztályba rangsorolt együttesek otthonában rendezik, azonos osztálybelieknél pedig az a csapat a pályaválasztó, amely eddig kevesebbszer volt játszott otthon kupameccsen. 

A 2024–2025-ös szezonhoz hasonlóan idén is NB I.-es ellenfelet kapott a MOL Magyar Kupa harmadik körében a Hódmezővásárhelyi FC. Tavaly az MTK Budapest nyert 2–0-ra a HFC vendégeként, most pedig a szintén első osztályú Diósgyőr látogat majd az NB III. Dél-keleti csoportjában jelenleg dobogón álló vásárhelyiekhez.

Alacsonyabb osztályba rangsorolt ellenfelet kapott a sorsoláson a Szeged-Csanád GA, így Aczél Zoltán együttese egy idegenbeli mérkőzéssel csatlakozik be a kupaküzdelmekbe. Borvető Áronék az NB III. Észak-nyugati csoportjában négy győzelemmel rajtoló Dorog vendégei lesznek majd.

A címvédő Paksi FC a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztályú Szajol otthonában lép pályára elsőként, míg a Ferencváros a szarvaskendiek vendégszeretetét élvezheti majd. Izgalmas párosításokból nem lesz hiány a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában sem, az egyik ilyennek a Kecskemét–Újpest ígérkezik majd.

MOL Magyar Kupa sorsolás, legjobb 64:

Érdi VSE (NB III) – ETO FC (NB I)
BFC Siófok (NB III) – MTK Budapest (NB I)
VSC 2015 Veszprém (NB III) – DVSC (NB I)
Swiss Krono-Vásárosnamény (területi I.) – ZTE FC (NB I)
Iváncsa KSE (NB III) – Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I)
Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – Nyíregyháza Spartacus FC (NB I)
Vasas FC (NB II) – Puskás Akadémia FC (NB I)
FC Ajka (NB II) – Kisvárda Master Good (NB I)
Szarvaskend SE (területi I.) – Ferencvárosi TC (NB I)
Szajol KLK (területi I.) – Paksi FC (NB I)
Hódmezővásárhelyi FC (NB III) – DVTK (NB I)
Kecskeméti TE (NB II) – Újpest (NB I)
Kelen SC (területi I.) – Tarpa SC (NB III)
Eger SE (NB III) – Budafoki MTE (NB II)
Gyulai Termál FC (NB III) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
FC Nagykanizsa (NB III) – HR-Rent Kozármisleny (NB II)
Mezőörs KSE (területi I.) – Komárom VSE (NB III)
Dorogi FC (NB III) – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
Füzesabony SC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB III) – Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (területi I.) – Budapest Honvéd FC (NB II)
Videoton FC Fehérvár (NB II) – Szentlőrinc (NB II)
Szolnoki MÁV FC (területi I.) – ESMTK (NB III)
Majosi SE (NB III) – Gödöllői SK (NB III)
Martfűi LSE (NB III) – Dombóvári FC (NB III)
OPUS TIGÁZ Tatabánya (NB III) – Soroksár FC (NB II)
Tiszafüredi VSE (NB III) – Putnok FC (NB III)
PTE-PEAC (NB III) – III. ker. TVE (NB III)
Sárvár FC (területi I.) – Pilisi LK (területi I.)
REAC (területi I.) – Karcagi SC (NB II)
SBTC (területi I.) – Tiszakécskei LC (NB II)
PMFC (NB III) – DEAC (NB III)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu