A felnőttek országos bajnokságán is a szegedi klub volt a legeredményesebb

A második napon is hét magyar bajnoki címet szereztek az MVM Szegedi VE versenyzői a Szolnokon megrendezett felnőtt gyorsasági kajak-kenu országos bajnokságon. Két győztes egység tagja volt Molnár Csanád, aki a mix kenunégyes mellett (Molnár Csepke, Kis-Batka Iringó és a győri Rumi Gergő volt még a hajóban) klubtársával, Gyányi Milánnal győzni tudott 500 méter párosban. Aranyérmes lett Szolnokon a Biben Karina, Keller Gergő páros is a mix kajak párosok 500 méteres döntőjében, valamint a közelgő milánói világbajnokságra készülő férfi kajaknégyes is nyert 500 méteren, az egység tagja volt a szegedi klubból Balogh Gergely.

A mix kajak páros, Keller Gergő és Biben Karina is győzött az MVM Szegedi VE versenyzői közül. Fotó: Tumbász Hédi, Magyar Kajak-kenu Szövetség

– Sokat beszélünk egymás között a világbajnokságról. Májusban a világkupákhoz érve már eluntam az edzéseket és utána nagyon jól mentünk. Most is ez az érzés van bennem, lesz még egy kis hegyezés a jövő héten, de én már száz százalékban a világbajnokságra fókuszálok – mondta a futamot követően Balogh Gergely.

Szintén a vb-re hangolt a hétvége folyamán Nádas Bence, aki Kurucz Leventével (Kovács Katalin Akadémia) indul majd K2 500 méteren Milánóban. A szolnoki ob-n a páros versenyen kívül indult, és megnyerte a futamot, ám a magyar bajnokság szabályai szerint, miszerint kajak párosban nem lehetséges a versenyegyesülés, így versenyen kívül voltak ott a mezőnyben.

– Az előfutamban is maxot mentünk, hogy gyakoroljunk, ott az utolsó nyolcvanra teljesen elkészültem az erőmmel, a döntőben pedig már talán az utolsó 120-on kicsekkoltam. A mai napon ezt tudtuk nyújtani, de örülök, hogy vannak még fejlődési lehetőségek. Szerintem, ha kamatoztatni tudjuk a képességeinket és meglesz az összhang, a dobogóért folyó csatában ott leszünk. Tudjuk, hogy szoros a mezőny, viszont mi is minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni – mondta az ob után Nádas Bence.

A felnőtt ob-n is az élen végzett az MVM Szegedi VE

A szegedi klub versenyzői közül C2 mix 500 méteren ezüstérmes lett Szarka Krisztián és Paragi Petra kettőse, mögöttük harmadikként zárt Molnár Csepke és Gyányi Levente. K4 500 méteren az ezüstérmes egységben volt ott Keller Gergő, aki három KSI-s társával végzett másodikként, míg Molnár Csanád C1 500 méteren lett bronzérmes.