Szegedi sikereket is hozott a legendás edző emlékfutama

Szűk két héttel a milánói világbajnokság előtt Szolnokon rendezik meg a felnőttek számára az idei kajak-kenu országos bajnokságot. A nyitónapon több mint egy tucat, egészen pontosan 13 érmet szereztek az MVM Szegedi VE versenyzői. A Séra Miklós emlékfutamok egyikében, a férfi kajaknégyesek 200 méteres döntőjében is egy szegedi érintettségű hajó nyert, a milánói vb-induló Csizmadia Kolos klubtársával, az ifjúsági világbajnokságot nyert Keller Gergővel volt tagja a győztes egységnek, amelyben ott volt a közel egy év után a versenyzéshez visszatérő Tótka Sándor (Újpest), valamint az MTK-s Szendy Maximilián.

Az MVM Szegedi VE-ből Keller Gergő (balra) és Csizmadia Kolos (balról a második) nyert a férfi kajaknégyessel. Fotó: Tumbász Hédi, Magyar Kajak-kenu Szövetség

Együtt ment párost az MVM Szegedi VE két vb-indulója

Csizmadia Kolos klubtársával, a szintén a milánói vb-n is érintett Nádas Bencével a Séra Miklós tiszteletére rendezett másik emlékfutamban, a K2 200 méteren ezüstérmes lett. A szegedi klub kenusai három aranyat is nyertek az ob első napján 1000 méter párosban a Gyányi Milán, Molnár Csanád duó győzött, míg az MVM Szegedi VE négyes egysége 200 méteren (Szilágyi Balázs, Szarka Krisztián, Molnár Csanád, Gyányi Levente) és 1000 méteren (Szilágyi Balázs, Gyányi Milán, Molnár Csanád, Molnár-Gábor György) is győzni tudott. A szintén ifi vb-érmes Paragi Petra a felnőttek mezőnyében is dobogóra állhatott, egyéniben, valamint az újpesti Horányi Dórával párosban is ezüstérmes lett 200 méteren.

A szolnoki ob egyben a para szakág második válogató versenye is, a szegedi klub mindhárom parasportolója nyert egy-egy bajnoki címet. Varga Katalin parakajakban, míg Boldizsár Dalma és Suba Róbert parakenuban lett aranyérmes.

