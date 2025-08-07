Nagy visszatérővel is versenyez a szegedi vb-induló kajakos az országos bajnokságon

Az utánpótlás korosztályok országos bajnokságait követően pénteken és szombaton Szolnokon a felnőttek is a magyar bajnoki címekért küzdenek a kajak-kenu sportban. Az MVM Szegedi VE-ből összesen 21 versenyző indul az ob-n. Ott lesz mezőnyben a szegedi klub három világbajnoki indulója. A K1 200 méteren versenyző Csizmadia Kolos Szolnokon a Séra Miklós emlékfutamokban indul majd, 200 méter párosban klubtársával, a milánói vb-n szintén párosban versenyző Nádas Bencével indul, míg a férfi kajaknégyesben a szegedi Keller Gergő, valamint a közel egy év után visszatérő, olimpiai ezüstérmes Tótka Sándor is ott lesz ebben a hajóban Csizmadia mellett. Nádas Bence 500 méter párosban Kurucz Leventével versenyez majd Szolnokon, Balogh Gergely pedig a férfi kajaknégyessel lesz ott az 500 méteres futamban. A két női kenus, Nagy Bianka és Kiss Ágnes nem indul az országos bajnokságon.

Az MVM Szegedi VE vb indulói közül Csizmadia Kolos is rajthoz áll a szolnoki ob-n. Fotó: Karnok Csaba

MVM Szegedi VE: az ifi vb-n érmes versenyzők is indulnak

Az ob első napján kenuban rögtön döntőket is rendeznek, 1000 méteren a felnőttek mezőnyében ott lesz az idei ifi vb-n ezüstérmes Paragi Petra, de két klubtársa, Zs. Somló Zsuzsanna és Kis-Batka Iringó is a döntős mezőny tagja. De ott lesz Szolnokon a Portugáliai korosztályos vb-n érmes Molnár Csepke, Gyányi Milán és Molnár Csanád is.

A szolnoki ob a para szakág számára az idei második válogatót jelenti, így a hétvégét követően kiderül, kik indulhatnak majd Milánóban. A két paralimpiai érmes, Varga Katalin és Suba Róbert mellett Boldizsár Dalma versenyez majd a paraszámokban. A gyorsasági és a para szakágat figyelembe véve 56 számban osztanak érmeket, az ob-n 41 tagszervezet 228 versenyzője száll majd vízre Szolnokon.