Még az ítéletidő előtt minden szegedinek sikerült a továbbjutás Milánóban

A délelőtti programban az MVM Szegedi VE versenyzői közül Nádas Bence is bemutatkozott a Milánóban zajló gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon. Az olimpiai ezüstérmes kajakos Kurucz Leventével K2 500 méteren megnyerte előfutamát, így várhatja a folytatást a vb-n. Mindössze 13 századmásodpercen múlott, hogy nem került egyből a döntőbe a férfi kajaknégyes: a Balogh Gergellyel versenyző magyar egység a középfutamban szinte egy tökéletes pályát hozott, féltávnál az élen állt, és végül mag mögött tudta tartani a németeket is, így készülhet a döntőre.

Az MVM Szegedi VE versenyzője, Balogh Gergely döntőbe jutott a férfi kajaknégyessel. Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

– Sokkal kedvezőbbek voltak a feltételek, egy húsz alá tudtuk tenni a pályát, ilyen szembeszeles, hínáras pályán ez pedig nem rossz. Lutri az egész, nem tudod kiszámolni, mikor fog meg egy hínáradag, de ez egy jó idő – mondta a futamot követően Balogh Gergely.

MVM Szegedi VE: ezredek döntöttek

K1 200 méteren Csizmadia Kolos futamgyőztesként kezdett az első napon, a középfutamban pedig a szerb Sztrahinja Dragoszavljevics-csel csatázott nagyot, és Kolos ugyan nagyot rúgott a hajón, de végül egyetlen ezreddel a szerb bizonyult jobbnak, ám a döntő a második hellyel is összejött a szegedi versenyző számára.

– Önbizalomépítés szempontjából volt jó ez a pálya. A rajtom nem volt olyan erős, a közepe viszont nagyon jó volt, éreztem, hogy megérkezett végre a végsebességem, amit egész évben kerestem. Mindig megfogom, ha rúgok is, akkor csak egy picit, de a döntőben ezt hanyagolom majd. Nehéz megítélni, hol van a cél, ezredeket lehet nyerni. Az Európa-bajnokságon mondjuk pont ezredeken múlott a dolog... Sokat számít a magabiztosság, kétszáz egyesben ez pláne, ahol nem igazán van lehetőséged korrigálni – fogalmazott Csizmadia Kolos.

Nagy Bianka és Kiss Ágnes az olimpiai számban, C2 500 méteren volt érdekelt a középfutamban, ahol szerdán harmadikként végzett az előfutam során. A szegedi kenupáros remekül kezdett, ám végül három századdal a fehéroroszok mögött, másodikként ért célba, ám ez is biztos továbbjutást jelentett számukra.

– Előzetesen arról volt szó, hogy jó lenne másodikként bejönni és én a befutónál nézelődtem is, hogy meglegyen. Én örülök neki. Így a döntőben a lelátóhoz közelebbi pályát kapjuk majd, szerintem ez szerencsés – összegzett Nagy Bianka.