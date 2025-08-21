augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

29°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

23 perce

Még az ítéletidő előtt minden szegedinek sikerült a továbbjutás Milánóban

Címkék#Nagy Bianka#MVM Szegedi VE#Balogh Gergely

Félbeszakadt a világbajnokság második napja. Az MVM Szegedi VE versenyzői közül mindenki továbbjutott a csütörtöki elő- és középfutamokból, pénteken már döntők várnak a kajak-kenu vb résztvevőire.

Vajgely Pál
Még az ítéletidő előtt minden szegedinek sikerült a továbbjutás Milánóban

Csizmadia Kolos futamában célfotó döntött.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A délelőtti programban az MVM Szegedi VE versenyzői közül Nádas Bence is bemutatkozott a Milánóban zajló gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon. Az olimpiai ezüstérmes kajakos Kurucz Leventével K2 500 méteren megnyerte előfutamát, így várhatja a folytatást a vb-n. Mindössze 13 századmásodpercen múlott, hogy nem került egyből a döntőbe a férfi kajaknégyes: a Balogh Gergellyel versenyző magyar egység a középfutamban szinte egy tökéletes pályát hozott, féltávnál az élen állt, és végül mag mögött tudta tartani a németeket is, így készülhet a döntőre.

Az MVM Szegedi VE versenyzője, Balogh Gergely döntőbe jutott a férfi kajaknégyessel.
Az MVM Szegedi VE versenyzője, Balogh Gergely döntőbe jutott a férfi kajaknégyessel. Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

– Sokkal kedvezőbbek voltak a feltételek, egy húsz alá tudtuk tenni a pályát, ilyen szembeszeles, hínáras pályán ez pedig nem rossz. Lutri az egész, nem tudod kiszámolni, mikor fog meg egy hínáradag, de ez egy jó idő – mondta a futamot követően Balogh Gergely. 

MVM Szegedi VE: ezredek döntöttek 

K1 200 méteren Csizmadia Kolos futamgyőztesként kezdett az első napon, a középfutamban pedig a szerb Sztrahinja Dragoszavljevics-csel csatázott nagyot, és Kolos ugyan nagyot rúgott a hajón, de végül egyetlen ezreddel a szerb bizonyult jobbnak, ám a döntő a második hellyel is összejött a szegedi versenyző számára.

– Önbizalomépítés szempontjából volt jó ez a pálya. A rajtom nem volt olyan erős, a közepe viszont nagyon jó volt, éreztem, hogy megérkezett végre a végsebességem, amit egész évben kerestem. Mindig megfogom, ha rúgok is, akkor csak egy picit, de a döntőben ezt hanyagolom majd. Nehéz megítélni, hol van a cél, ezredeket lehet nyerni. Az Európa-bajnokságon mondjuk pont ezredeken múlott a dolog... Sokat számít a magabiztosság, kétszáz egyesben ez pláne, ahol nem igazán van lehetőséged korrigálni – fogalmazott Csizmadia Kolos.

Nagy Bianka és Kiss Ágnes az olimpiai számban, C2 500 méteren volt érdekelt a középfutamban, ahol szerdán harmadikként végzett az előfutam során. A szegedi kenupáros remekül kezdett, ám végül három századdal a fehéroroszok mögött, másodikként ért célba, ám ez is biztos továbbjutást jelentett számukra.

– Előzetesen arról volt szó, hogy jó lenne másodikként bejönni és én a befutónál nézelődtem is, hogy meglegyen. Én örülök neki. Így a döntőben a lelátóhoz közelebbi pályát kapjuk majd, szerintem ez szerencsés – összegzett Nagy Bianka.

A szegedi klub paraversenyzői közül Boldizsár Dalmára várt középfutam VL2 200 méteren, ahol hatodik lett, így készülhet az elődöntőre. Futamát követően azonban özönvízszerű eső zúdult az Idroscalo szabadidőközpontra, a felhőszakadást jégeső is kísérte. A para versenyzők futamait félbe kellett szakítani, mindenkit lehívtak a pályáról. Az eső mintegy 20-25 percig szakadt, ezután az intenzitása kissé alábbhagyott.

A szervezők a lelátón és a létesítmény más részein kétségbeesetten próbálták letakarni, biztonságba helyezni a műszaki berendezéseket, a nézők pedig fedett helyre menekültek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu