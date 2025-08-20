A hínárral is meg kellett küzdeniük, de sikerrel vették a vb első napját a szegediek

A nyitónap előtti vihar ugyan elült, a hínárral viszont meg kellett küzdenie a résztvevőknek a milánói gyorsasági kajak-kenu vb első napján, amelyen az MVM Szegedi VE nyolc indulója közül heten is versenyeztek. Kezdésként a férfi kajaknégyes tagjaként Balogh Gergely, az egységnek mindössze 13 század hiányzott a futamgyőzelemhez és ezzel a döntős részvételhez, a második hely középdöntőt jelent K4 500 méteren.

Az MVM Szegedi VE versenyzői közül Balogh Gergely mutatkozott be elsőnek a milánói világbajnokságon a férfi kajaknégyessel. Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

– Próbáltuk eltüntetni a hínárokat a lapáttal is, a pálya közben a lötyögést nem éreztük. Mindenki ugyanezeket a hullámokat kapja, ebből kell kihozni a legtöbbet – mondta Balogh Gergely, miután futamukban a spanyolokkal nagyot csatáztak az első helyért, ám így csütörtökön 14 óra után a középdöntőben folytathatják.

Két számban várt előfutam az MVM Szegedi VE női kenupárosára, Nagy Bianka és Kiss Ágnes az 500 méteres, olimpiai számban harmadik helyen végzett, így csütörtökön szintén a középdöntőben folytatja, míg kétszáz méteren az ukrán kettős mögötti második helyezésük egyből finálét jelentett számukra.

– Két sikeres futamon vagyunk túl, nem lőttünk el mindent, így kell felépíteni egy versenyt, hogy az apróbb hibákat kijavítsuk majd a döntőre – összegzett a szövetség közösségi oldalán Nagy Bianka.

– Elsőpályás volt a mai nap, ezeket próbálom meg pozitívan eltenni magamban, remélem, a döntő majd jobban sikerül – mondta Kiss Ágnes.

A sprinterek között Csizmadia Kolos remekül kezdett, K1 200 méteren egy nagyszerű rajtot követően futamgyőzelemmel jutott tovább.

Az MVM Szegedi VE parasportolói is elkezdték

A szegedi klub három paraversenyzője számára is megkezdődött a világbajnokság, Varga Katalin KL2 200 méteren megnyerte az előfutamot, így ott lesz a szám szombati döntőjében, míg ugyanitt Boldizsár Dalma a pénteki középfutamban folytathatja.

Suba Róbert parakajakban és parakenuban is megkezdte a világbajnokságot, előbbiben másodikként zárta az előfutamát, így egyből a fináléban folytathatja, míg parakenuban hatodikként végzett, így pénteken vár majd rá középfutam.

Kopasz Bálint számára nem komfortos a pálya

Hat előfutam is várt a K1 1000 méter mezőnyére, amelyben ott volt az algyői Kopasz Bálint is: az olimpiai bajnok magabiztos futamgyőzelemmel abszolválta a csütörtöki napot.