augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

2 órája

A hínárral is meg kellett küzdeniük, de sikerrel vették a vb első napját a szegediek

Címkék#MVM Szegedi VE#kajak-kenu#világbajnokság

Szinte mindenki bemutatkozott. Az MVM Szegedi VE nyolc résztvevőjéből heten is már a nyitónapon érdekeltek voltak a milánói gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon, hárman pedig már a döntős helyüket is biztosították.

Vajgely Pál
A hínárral is meg kellett küzdeniük, de sikerrel vették a vb első napját a szegediek

Kiss Ágnes és Nagy Bianka két számban is versenyzett a milánói vb első napján.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A nyitónap előtti vihar ugyan elült, a hínárral viszont meg kellett küzdenie a résztvevőknek a milánói gyorsasági kajak-kenu vb első napján, amelyen az MVM Szegedi VE nyolc indulója közül heten is versenyeztek. Kezdésként a férfi kajaknégyes tagjaként Balogh Gergely, az egységnek mindössze 13 század hiányzott a futamgyőzelemhez és ezzel a döntős részvételhez, a második hely középdöntőt jelent K4 500 méteren.

Az MVM Szegedi VE versenyzői közül Balogh Gergely mutatkozott be elsőnek a milánói világbajnokságon a férfi kajaknégyessel.
Az MVM Szegedi VE versenyzői közül Balogh Gergely mutatkozott be elsőnek a milánói világbajnokságon a férfi kajaknégyessel. Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

– Próbáltuk eltüntetni a hínárokat a lapáttal is, a pálya közben a lötyögést nem éreztük. Mindenki ugyanezeket a hullámokat kapja, ebből kell kihozni a legtöbbet – mondta Balogh Gergely, miután futamukban a spanyolokkal nagyot csatáztak az első helyért, ám így csütörtökön 14 óra után a középdöntőben folytathatják.

Két számban várt előfutam az MVM Szegedi VE női kenupárosára, Nagy Bianka és Kiss Ágnes az 500 méteres, olimpiai számban harmadik helyen végzett, így csütörtökön szintén a középdöntőben folytatja, míg kétszáz méteren az ukrán kettős mögötti második helyezésük egyből finálét jelentett számukra.

– Két sikeres futamon vagyunk túl, nem lőttünk el mindent, így kell felépíteni egy versenyt, hogy az apróbb hibákat kijavítsuk majd a döntőre – összegzett a szövetség közösségi oldalán Nagy Bianka.

– Elsőpályás volt a mai nap, ezeket próbálom meg pozitívan eltenni magamban, remélem, a döntő majd jobban sikerül – mondta Kiss Ágnes. 

A sprinterek között Csizmadia Kolos remekül kezdett, K1 200 méteren egy nagyszerű rajtot követően futamgyőzelemmel jutott tovább.

Az MVM Szegedi VE parasportolói is elkezdték

A szegedi klub három paraversenyzője számára is megkezdődött a világbajnokság, Varga Katalin KL2 200 méteren megnyerte az előfutamot, így ott lesz a szám szombati döntőjében, míg ugyanitt Boldizsár Dalma a pénteki középfutamban folytathatja.

Suba Róbert parakajakban és parakenuban is megkezdte a világbajnokságot, előbbiben másodikként zárta az előfutamát, így egyből a fináléban folytathatja, míg parakenuban hatodikként végzett, így pénteken vár majd rá középfutam. 

Kopasz Bálint számára nem komfortos a pálya

Hat előfutam is várt a K1 1000 méter mezőnyére, amelyben ott volt az algyői Kopasz Bálint is: az olimpiai bajnok magabiztos futamgyőzelemmel abszolválta a csütörtöki napot.

– Idén eddig nem eveztem ennél rosszabb pályán, a felevezősáv mellettünk van, onnan átjönnek a hullámok, nincs normálisan kialakítva, nem komfortos. Megnyomtam az előfutamot, erősre sikerült, holnap pihenőnap, de természetesen mozgok. Arra számítok, hogy a pénteki középfutam nagyon erős lesz – nyilatkozta Kopasz Bálint a Nemzeti Sportnak. 

A világbajnokság csütörtökön újabb középfutamokkal folytatódik, a verseny az m4sport.hu-n követhető élőben.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu