Felejthetetlen hétvége, történelmi vb-címeket szereztek a szegediek

Összesen 15 érmet nyertek a magyar kajak-kenu válogatott tagjai a milánói világbajnokságon, így a magyar csapat volt a legeredményesebb nemzet az évad legfontosabb versenyén. Az MVM Szegedi VE versenyzői öt alkalommal állhattak dobogóra. Balogh Gergely a férfi kajaknégyessel óriásit versenyzett a döntőben, és az olimpiai bajnok német egységet is legyőzte, a tavalyi, párizsi olimpián aranyat nyert egységből hárman is ott voltak a hajóban. Végül mindösszesen öt századdal előzték meg a magyar hajót a spanyolok, ám a négyes így is abszolút elégedett lehetett az ezüstéremmel.

Az MVM Szegedi VE-ből Balogh Gergely (balról a második) világbajnoki ezüstérmes lett a férfi kajaknégyessel. Fotó: Szalmás Péter, MKKSZ

A szegediek közül Csizmadia Kolos szerezte az első világbajnoki címet: K1 200 méteren közel 30 év után nyert aranyat ebben a számban egy vb-n magyar versenyző, Csizmadia Kolos pedig tökéletes pályával, a sprinttávon magabiztosnak mondható előnnyel ért célba elsőként.

A női kenu második világbajnoki aranyát szerezte az MVM Szegedi VE párosa

Nehezen indult a vb Kiss Ágnes és Nagy Bianka számára, a Tisza-partiak kenupárosa az olimpiai, C2 500 méteres, majd a 200 méteres döntőben is ötödik helyen zárt, ám erejükről sokat elmond, hogy az esemény zárónapján a négyes tagjaként egy roppant sima futamban tudtak győzedelmeskedni, így egy világbajnoki címmel térhettek haza Milánóból.

– Az volt a célunk, hogy ne nézelődjünk, csak magunkra figyeljünk, és próbáltunk kiadni mindent, ami bennünk van. Ez nem egy tökéletes pályában csúcsosodott ki, de örülök, hogy így is nyerni tudtunk. Egyelőre nehéz önfeledten örülni ennek a világbajnoki aranynak, pedig egy nagyon nagy dolog, de úgy érzem, kicsit beárnyékolják az elmúlt napok történései. Ez az arany azonban segít majd abban, hogy legyen miből táplálkoznunk, és újból erőt merítenünk – mondta a futam után Nagy Bianka.

Csupán néhány hét jutott a közös munkából Nádas Bencének Kurucz Leventével, az egység azonban mindenkit meglepett a K2 500 méteres szám döntőjében. A kilences pályáról indulva hamar látszott, hogy ebből egy nagyon szép eredmény is kisülhet, és végül kiváló versenyzéssel a portugálokat sikerült maguk mögött tartaniuk, így az MVM Szegedi VE klasszisa ebben a számban második, összességében harmadik felnőtt világbajnoki címét szerezte úgy, hogy ezúttal a második pozícióban ült a hajóban.