Kajak-kenu

19 perce

Varga Katalin ezüstérmes, Kopasz Bálint nyerte a királyszámot

Folytatódik a milánói világbajnokság döntői. Az MVM Szegedi VE versenyzői közül Varga Katalin ezüstérmes lett, míg a K1 1000 métert ezúttal is az algyői Kopasz Bálint nyerte meg.

Vajgely Pál

Az első döntős napon két éremmel zárt az MVM Szegedi VE a milánói gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon, a szombati versenynapon három fináléban volt érdekeltsége a szegedi klubnak. Futamgyőztesként kvalifikálta magát a döntőbe KL2 női 200 méteren Varga Katalin. A szám nagy esélyese, a brit Charlotte Henshaw hamar az élre állt, de Varga Katalin féltávnál második helyen haladt, és magabiztosan tartotta is ezt a helyezést, így világbajnoki ezüstérmes lett az MVM Szegedi VE paralimpiai bronzérmes versenyzője!

Az MVM Szegedi VE parasportolója, Varga Katalin ezüstérmes lett a vb-n.
Az MVM Szegedi VE parasportolója, Varga Katalin ezüstérmes lett a vb-n. Fotó: Peter Szalmas

– Ezt vártuk, ez volt a realitás. A pálya a végén nagyon hullámos volt, jobbra mentem, pedig a régi hajómmal versenyzek, ami tartja az irányt, de összességében elégedett vagyok. Sokat kellett kormányoznom a végén, ez elviszi az erőt és a fókuszt, de tudjuk, min kell dolgozni – összegzett a futamot követően Varga Katalin. 

KL1 200 méteren döntőzhetett Suba Róbert: az MVM Szegedi VE parasportolójának nem sikerült a rajtja, és ugyan nagyot küzdött, és végül a hatodik helyen ért célba. A szám világbajnoki címét Kiss Péter Pál nyerte, aki ötödjére lett vb-győztes.

Kiss Ágnes és Nagy Bianka a tegnapi, 500 méteres finálé után C2 200 méteren döntőzött a világbajnokság szombati versenynapján. Akárcsak az olimpiai távon, most is kapaszkodott a dobogóért a szegedi páros, végül szintén az ötödik helyen végeztek, akárcsak az olimpiai távon - a számot pedig szintén az ukránok kettőse nyerte meg.

– Ez a kétszáz sosem ment, mentünk ahogy tudtunk, sajnos ez most egy ötödik helyre volt elég. Nem látszódott, de sokat tettünk bele ebbe, ez most erre volt elég – nyilatkozta Kiss Ágnes. 

– Minden nekünk jött ki rosszul ma, és nekünk is. Szeretném megérteni ennek az okát, nem ezért jöttünk ide Milánóba. Ezt most emésztgetni kell egy kicsit. Egy kicsit benne ragadtunk a tegnapi napba, így pedig nehéz odaállni egy kétszáz párosra. Holnap van egy négyesünk, abba próbálunk mindent belepakolni és összeszedni magunkat – tette hozzá a futamot követően Nagy Bianka.

Kopasz Bálint ismét világbajnok

Világbajnoki címet szerzett Kopasz Bálint: a győri klubban versenyző algyői kajakos K1 1000 méteren kiváló taktikát alkalmazott, és a véghajrában megelőzte a portugál Pimentát, és óriási csatázott Green-nel, ám végül Kopasz Bálint haladt át elsőként a célvonalon, aki ezel harmadjára tudta megnyerni a királyszámot a világbajnokságokon.

– Az utolsó kétszáz méteren nagyon sokat jelentett a magyarok szurkolása. Jó formában éreztem magam, számítottam arra, hogy jól megy majd a hajó, arra nem, hogy ekkora lesz a harc Thomas Green-nel. Nagyon boldog vagyok, hogy aranyérmes lettem! – összegzett Kopasz Bálint az M4 Sportnak. 

KOPASZ Bálint
Kopasz Bálint ismét megnyerte a királyszámot. Fotó: Czeglédi Zsolt

Bejutott a férfi kajakpárosok döntőjébe az MVM Szegedi VE klasszisa

Ami az előfutamokat illeti, K2 500 méteren a szegediek olimpiai ezüstérmes kajakosa, Nádas Bence Kurucz Leventével alkotott kettőse a címvédő prtugálok mögött, a fehéroroszokkal azonos idővel harmadikként végeztek, így bejutottak a döntőbe.

– Szerencsére olyan formában vagyunk, hogy ezek a hibák nem kerültek semmibe. Én azt mondom, inkább az elő- és középfutamban jöjjenek ki a hibák, hogy aztán a döntőben már minden a helyén legyen – összegzett a futamot követően Nádas Bence.

 

