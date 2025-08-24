Csodálatos nap Milánóban, három szegedi is világbajnoki címet szerzett!

Nem a legideálisabb körülmények várták a versenyzőket a milánói gyorsasági kajak-kenu világbajnokság utolsó versenynapján, hiszen ismét megérkezett a vihar és az eső az Idroscalo névre hallgató pályára. Vasárnap már délelőtt is döntőket rendeztek az év legfontosabb versenyén, az MVM Szegedi VE pedig két számban volt érintett az utolsó versenynap fináléiban.

Az MVM Szegedi VE kajakosa, Nádas Bence (balra) világbajnok lett Milánóban. Fotó: Czeglédi Zsolt

A kilences pályáról rajtolhatott a K2 500 méter döntőjében Nádas Bence és Kurucz Levente egysége. Az MVM Szegedi VE kajakosa ezúttal a második pozícióban ült a hajóban, egy nagyszerű rajtot követően féltvnál harmadik helyen álltak. A második 250 méteren remekül tartották a tempót, és a portugálokkal óriásit csatáztak, de végül sikerült maguk mögött tartaniuk a riválist, így világbajnoki címet szerzett Nádas Bence K2 500 méteren!

MVM Szegedi VE: történelmi vb-cím

– Levi bevonzotta, hogy legyünk a tribünhöz közel, azt mondta, neki ez plusz erőt ad. Mondtam neki, legyen pimasz a rajtnál, így is tett, onnantól kezdve pedig mentünk, mint a golyó! Egyesben szerettem volna indulni idén, a négyessel nem sikerült az Eb, de le tudtuk zárni úgy ezt az évet, hogy nem volt hiábavaló végigcsinálni ezt a 2025-ös évet. Csalódott lettem volna, ha nem szerzünk érmet! – mondta a futamot követően Nádas Bence.

Így lett világbajnok a Nádas-Kurucz kettős

Két ötödik helyet követően a kenu négyessel versenyzett Kiss Ágnes és Nagy Bianka: a szegediek kettőse Opavszky Rékával és Csorba Zsófiával volt egy hajóban, és a nyolcas pályáról várhatta a finálét. Féltávnál még a kínaiak vezettek, azonban a hajrát már az élről várhatta a magyar egység, és végül magabiztos győzelmet aratott – ezzel megszerezték a magyar női kenusport történetének második világbajnoki címét!

A magyar női kenusport második vb-aranyát nyerték a lányok. Fotó: Czeglédi Zsolt

Szombaton Varga Katalin lett ezüstérmes a milánói vb-n, míg pénteken Csizmadia Kolos nyert világbajnoki címet, Balogh Gergely pedig ezüstérmes lett a férfi kajaknégyessel.

Gyorsasági kajak-kenu világbajnokság, Milánó

K–2 500, világbajnok: KURUCZ LEVENTE, NÁDAS BENCE (MAGYARORSZÁG, KKNKKA és MVM Szegedi VE, edző: Hüvös Viktor) 1:28.28, 2. Joao Ribeiro, Messias Baptista (Portugália) 1:28.44, 3. Jacob Schopf, Max Lemke (Németország) 1:28.94