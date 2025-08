Taroltak a szegediek a Maty-éren megrendezett országos bajnokságon

Magabiztosan végzett a három korosztály Maty-éren megrendezett országos bajnokságának élén az MVM Szegedi VE, amelynek versenyzői összesen 61 alkalommal szereztek érmet a négynapos versenyen. A szegedi klub összesen 26 bajnoki címnek örülhetett, ebből négyet Molnár Ádám István tett hozzá, aki C1 500 méteren aratott sikere mellett Molnár Lukács Ivóval három számban is nyerni tudott, a páros a serdülők C2-es mezőnyében behúzta az 500, az 1000 és a 2000 méteres futamot is. Ebből az egyéni és az 500 méter párosban szerzett arany a Kolonics György emlékfutamot is jelentette, míg az ifjúságiaknál a C2 500 méteren Gyányi Milán sikere a paksi Pálfalvi Viktorral volt része a legendás kenus emlékfutamainak.

Az MVM Szegedi VE két versenyzője, Molnár Ádám István és Molnár Lukács Ivo három bajnoki címet szereztek közösen. Fotó: Szalmás Péter, MKKSZ

A vb után versenyeztek az MVM Szegedi VE fiataljai

Négy érmet nyert a Portugáliában a korosztályos világbajnoki címet megszerző Marenec-Dózsa Zsombor, aki három bajnoki címe (kenu egyesben 1000 és 5000 méter, míg az 500 méter négyesben két klubtársával, a szintén ifi világbajnok Barna Zsomborral, valamint Gyányi Milánnal) mellett 500 méter egyesben harmadik lett. Testvére, Zétény is három arannyal és egy bronzzal zárta az országos bajnokságot. Paragi Petra négy bajnoki címet szerzett a Maty-éren, az ifjúságiaknál C1 200 méteren, valamint Matkovics Vandával (KSI) párosban 500 méteren az ifiknél, míg a 200 méteres távon az U23-asoknál is aranyat nyert. A szegedi mix kenunégyesnek is aranyérmet szerzett az ifiknél, a Kis-Batka Iringó, Paragi Petra, Kis Máté Zalán, Kiss Martin Vajk összetételű hajó is első lett az ifjúságiak 500 méteres döntőjében.

Az utánpótlás országos bajnokságokat követően pénteken és szombaton Szolnokon rendezik meg a felnőttek ob-ját, majd augusztus 20-tól Milánóban következik a felnőttek világbajnoksága.