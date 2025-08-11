augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Evezés

22 órája

Egy vírusfertőzés húzta keresztül a fiatal szegedi evezős terveit a vb-n

Címkék#MVM Szegedi VE#világbajnokság#evezés

Két szegedi egység is döntőzhetett. A Litvániában megrendezett U19-es evezős-világbajnokságon az MVM Szegedi VE-ből ketten is az A döntőben szerepelhettek.

Munkatársunktól
Egy vírusfertőzés húzta keresztül a fiatal szegedi evezős terveit a vb-n

Hajdu András világbajnokságát egy vírusfertőzés nehezítette.

Fotó: Magyar Evezős Szövetség

A litvániai Trakaiban található Galvé-tó volt a helyszíne az evezősök U19-es korosztályos világbajnokságának, amelyen az MVM Szegedi VE-ből ketten, Somodi Maja és Hajdú András vehettek részt, mindketten kétpárban álltak rajthoz a 19 éven aluliak világversenyén. Az U19-es Eb-n ezüstérmes Somogyi Dorka az MTK-s Strochmayer Majával egy 18-as mezőnyből vágott neki a női kétpár küzdelmeinek, és az elődöntőben második helyen végezve harcolta ki a döntős szereplés. A fináléban a lengyel és az ír dublót is sikerült megelőzniük, így a negyedik helyen értek célba Dani Zsolt tanítványai. Somogyi Dorkáék párosa ezzel egy újabb történelmi produktumot nyújtottak az idei Eb-n szerzett ezüstérem után, hiszen Litvániában a teljes magyar küldöttség legjobb eredményét érték el, hiszen mellettük férfi egypárban Kup Barnabás is a negyedik helyen végzett az U19-es vb-n.

Az MVM Szegedi VE versenyzője, Somogyi Dorka (balról) és Strochmayer Maja a legjobb magyar eredményt érték el.
Az MVM Szegedi VE versenyzője, Somogyi Dorka (balról) és Strochmayer Maja a legjobb magyar eredményt érték el. Fotó: Magyar Evezős Szövetség

Megbetegedett az MVM Szegedi VE fiatalja

Hasonló utat járt be Hajdú András és Csutorás Balázs (MTK) kettőse is a döntőig, akik szintén a második helyet szerezték meg az elődöntőben, bejutva ezzel a fináléba. Itt azonban sajnálatos fordulat következett,  Hajdu András ugyanis egy vírusfertőzés miatt rosszul lett, a középfutam után infúzióra kényszerült, a probléma pedig nem múlt el a döntőig sem, így nem tudtak indulni a futamban, ezzel a hatodik helyen zárta az U19-es világbajnokságot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu