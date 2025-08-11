Egy vírusfertőzés húzta keresztül a fiatal szegedi evezős terveit a vb-n

A litvániai Trakaiban található Galvé-tó volt a helyszíne az evezősök U19-es korosztályos világbajnokságának, amelyen az MVM Szegedi VE-ből ketten, Somodi Maja és Hajdú András vehettek részt, mindketten kétpárban álltak rajthoz a 19 éven aluliak világversenyén. Az U19-es Eb-n ezüstérmes Somogyi Dorka az MTK-s Strochmayer Majával egy 18-as mezőnyből vágott neki a női kétpár küzdelmeinek, és az elődöntőben második helyen végezve harcolta ki a döntős szereplés. A fináléban a lengyel és az ír dublót is sikerült megelőzniük, így a negyedik helyen értek célba Dani Zsolt tanítványai. Somogyi Dorkáék párosa ezzel egy újabb történelmi produktumot nyújtottak az idei Eb-n szerzett ezüstérem után, hiszen Litvániában a teljes magyar küldöttség legjobb eredményét érték el, hiszen mellettük férfi egypárban Kup Barnabás is a negyedik helyen végzett az U19-es vb-n.

Az MVM Szegedi VE versenyzője, Somogyi Dorka (balról) és Strochmayer Maja a legjobb magyar eredményt érték el. Fotó: Magyar Evezős Szövetség

Megbetegedett az MVM Szegedi VE fiatalja

Hasonló utat járt be Hajdú András és Csutorás Balázs (MTK) kettőse is a döntőig, akik szintén a második helyet szerezték meg az elődöntőben, bejutva ezzel a fináléba. Itt azonban sajnálatos fordulat következett, Hajdu András ugyanis egy vírusfertőzés miatt rosszul lett, a középfutam után infúzióra kényszerült, a probléma pedig nem múlt el a döntőig sem, így nem tudtak indulni a futamban, ezzel a hatodik helyen zárta az U19-es világbajnokságot.