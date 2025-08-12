Három szegedi parasportoló is bekerült a közelgő vb-keretbe

Országos bajnoki címeket szereztek a múlt hétvégén, Szolnokon megrendezett idei második válogatón az MVM Szegedi VE parasportolói. A szolnoki versenyt követően Hajdu Botond, a para kajak-kenu szakág szövetségi kapitánya kijelölte a milánói síkvízi, valamint a győri maraton világbajnokságon induló magyar csapatot, és mindkét eseményen hárman indulhatnak majd a szegedi klubból.

Az MVM Szegedi VE-ből Varga Katalin is ott lesz mindkét világbajnokságon. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

MVM Szegedi VE: összesen nyolcan indulnak Milánóban

Augusztus 20-án kezdődik az olaszországi Milánóban a kajak-kenu idei legfontosabb versenye, a világbajnokság, amelyen a Tisza-parti klubból korábban öt versenyző indulása vált biztossá. A mostani döntéssel hivatalossá vált, hogy mellettük a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin is ott lesz majd a mezőnyben. Női KL2-ben két szegedi induló is lesz, Varga Katalin mellett ugyanis Boldizsár Dalma is indul ebben a számban, a szegediek versenyzője parakenuban is ott lesz a világbajnokság mezőnyében, és Suba Róbert is duplázik majd, hiszen mindkét számban ott lesz Milánóban.

A para kajak-kenu eddig csak bemutató szakágként szerepelt a maratoni világbajnokságokon, idén azonban már hivatalos vb-futamokra kerül sor Győrben. A szeptember 4. és 7. között esedékes maraton-vb-n is ők hárman lehetnek majd ott a szegedi klubból, és a program ugyanaz lesz majd számukra, azaz Boldizsár Dalma és Suba Róbert két számot indul, míg Varga Katalin KL2-ben indul a győri maraton vb-n.