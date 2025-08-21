augusztus 21., csütörtök

Kajak-kenu

2 órája

Erődemonstrációval kezdett Nádas Bencéék kettőse a világbajnokságon

Címkék#Nádas Bence#MVM Szegedi VE#világbajnokság

Magabiztos nyitány a világbajnokságon a szegedi kajakostól. Nádas Bence Kurucz Leventével alkotott duója a férfi kajakpárosok 500 méteres előfutamában nagyon sima győzelmet aratott, így várhatja a középfutamot, a délután folyamán már a döntőbe jutás lesz a tét az MVM Szegedi VE versenyzőinek.

Vajgely Pál

Az MVM Szegedi VE nyolc világbajnoki résztvevőjéből az első napon heten is bemutatkoztak a Milánóban rendezett gyorsasági kajak-kenu világbajnokságon. A második napon a szegedi csapatból utolsóként Nádas Bence is vízre szállt, aki ezúttal Kurucz Leventével indult K2 500 méteren. A páros már az országos bajnokságon is együtt versenyzett, és a Párizsban ebben a számban Tótka Sándorral olimpiai ezüstérmet nyert szegedi kajakos ezúttal a második pozícióban ült a hajóban. Az egység roppant magabiztos sikerrel kezdett, több mint egy hajót vert a teljes mezőnyre, és futamgyőztesként, az öt előfutam összesített eredményei alapján a második legjobb idővel jutott be a középfutamba.

Nádas Bence ezúttal a második pozícióban ült a hajóban.
Nádas Bence ezúttal a második pozícióban ült a hajóban. Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI

Nádas Bence: kikormoltuk a rendszert

– Nagyon éhesek voltunk a versenyzésre, hiszen tegnap már majdnem mindenkit láttunk. Jó formában az ember kívánja, hogy fájjon és hadd menjen a dolog. Örülünk, hogy túl vagyunk az elsőn. Van még bennünk, mi még csak most kormoltuk ki a rendszert, a hétezres fordulatszám is elérhető. Nagyon várjuk a középfutamot, kíváncsian várjuk, az ötszáz párosok élmezőnyében tényleg mindenkivel fel tudjuk-e venni a kesztyűt – mondta a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek a futamot követően Nádas Bence.

Ami a második nap további programját illeti, az MVM Szegedi VE versenyzői közül többen is már a döntőért szállnak harcba csütörtökön: Kiss Ágnes és Nagy Bianka C2 500 méteren száll harcba a fináléért, és ugyanezt teszi majd a férfi kajaknégyes tagjaként Balogh Gergely is, valamint a futamgyőztesként kezdő Csizmadia Kolosra is középfutam vár K1 200 méteren. A para szakágból Boldizsár Dalma versenyez a délutáni programban, aki parakenuban, 200 méteren küzdhet a finálés részvételért.

 

