55 perce
A legeredményesebb magyar kajakossá vált párosban a milánói vb-címmel Nádas Bence
Bár betegen ébredt a döntő napján, de megnyerte a világbajnokságot K2 500 méteren. Nádas Bence, az MVM Szegedi VE kajakosa ezzel a legeredményesebb magyar versenyzőnek számít ebben a számban a vb-k történetében.
A világbajnoki döntő napján betegségre ébredt, de ez egy pillanatra sem látszott a pályán: Nádas Bence Kurucz Leventével alkotott párosa a kilences pályáról indulva szerzett aranyérmet a milánói vb-n. Az MVM Szegedi VE kajakosa ezzel már a harmadik összeállításban ért el nagy nemzetközi sikert, hiszen 2022-ben Kopasz Bálinttal nyert világbajnokságot K2 500 méteren, míg tavaly a párizsi olimpián Tótka Sándorral egy hajóban szereztek ezüstérmet. Nem csak a társ volt új, hanem a szerep is: Nádas Bence ugyanis ezúttal a második pozícióban ült a hajóban, Kurucz Leventével pedig mindössze két hónap közös munka után nyertek aranyat a milánói kajak-kenu világbajnokságon.
– Az első tesztpályán olyan időt kajakoztunk, hogy nem hittük el... Voltak persze apróbb hibák, de ezeket ki tudtuk küszöbölni, így egy nagyon jól felépített ötszáz méteres pályát mentünk. – A középfutamban azt rontottuk el, hogy egy picit könnyebb utazótempót választottunk, a jó finisünkkel nem tudtuk utolérni a többieket. A döntőben bevállaltuk a nagyobb utazót – mondta az előzményekről a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában Nádas Bence.
Bevált Nádas Bence taktikája
Az MVM Szegedi VE klasszisa ugyan kisebb megfázással ébredt, ám erről szándékosan nem szólt az első felnőtt világversenyét teljesítő Kurucz Leventének.
– Azt mondtam magamnak reggel, hogy nem lehet ez a vége, hogy most picit gyengének érzem magam. Összeszedem magam, van még három hét az esküvőig, addig kikúrálom magamat. Ebben az ötszáz méterben az egész éves munkának benne kell lennie. Mondtam Leventének, hogy úgy menjünk, mintha háromszáz méter lenne a táv, majd százötvennél egy picit nézzen fel, pont annyit vesz majd vissza tudat alatt, hogy kibírjuk. Az utolsó nyolcvan-kilencven méterre készültünk el az erőnkkel, amit nyomatékból oldottunk meg – tette hozzá Nádas Bence.
A jövő évi, és a későbbi tervek kapcsán elmondta, továbbra is az ötszáz egyes lesz a fő cél, ugyanakkor szeretné utolérni a Ronald Rauhe, Tim Wieskötter duót, akiknek hat aranyérmük van K2 500 méteren.
– Ha egyesben jó vagy, akkor kicsit könnyebb újratervezni, ha bármi történik. Az elsődleges célom, hogy ötszáz egyesben ki tudjam magamból hozni a maximumot a válogatón, idén is sok önbizalmat adott, hogy legyőztem Varga Ádámot és Kopasz Bálintot – mondta Nádas Bence.
Kijött a friss világranglista
A milánói vb-t követően a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) oldalán megjelentek a frissített világranglisták. A férfi kajakosok között az algyői Kopasz Bálint áll az élen, az MVM Szegedi VE versenyzői közül a K1 200 méteren friss világbajnok Csizmadia Kolos a negyedik, Nádas Bence az ötödik helyen található. A női kenusoknál a szegedi klub négyesben világbajnoki címet nyert párosa, Nagy Bianka és Kiss Ágnes azonos pontszámmal áll a ranglista harmadik helyén.
Új vezetőedzővel vág neki a Metalcom Szentes a Magyar Kupa küzdelmeinek