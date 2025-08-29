A legeredményesebb magyar kajakossá vált párosban a milánói vb-címmel Nádas Bence

A világbajnoki döntő napján betegségre ébredt, de ez egy pillanatra sem látszott a pályán: Nádas Bence Kurucz Leventével alkotott párosa a kilences pályáról indulva szerzett aranyérmet a milánói vb-n. Az MVM Szegedi VE kajakosa ezzel már a harmadik összeállításban ért el nagy nemzetközi sikert, hiszen 2022-ben Kopasz Bálinttal nyert világbajnokságot K2 500 méteren, míg tavaly a párizsi olimpián Tótka Sándorral egy hajóban szereztek ezüstérmet. Nem csak a társ volt új, hanem a szerep is: Nádas Bence ugyanis ezúttal a második pozícióban ült a hajóban, Kurucz Leventével pedig mindössze két hónap közös munka után nyertek aranyat a milánói kajak-kenu világbajnokságon.

Nádas Bence ezúttal Kurucz Leventével ért fel a világ tetejére. Fotó: Czeglédi Zsolt

– Az első tesztpályán olyan időt kajakoztunk, hogy nem hittük el... Voltak persze apróbb hibák, de ezeket ki tudtuk küszöbölni, így egy nagyon jól felépített ötszáz méteres pályát mentünk. – A középfutamban azt rontottuk el, hogy egy picit könnyebb utazótempót választottunk, a jó finisünkkel nem tudtuk utolérni a többieket. A döntőben bevállaltuk a nagyobb utazót – mondta az előzményekről a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában Nádas Bence.

Bevált Nádas Bence taktikája

Az MVM Szegedi VE klasszisa ugyan kisebb megfázással ébredt, ám erről szándékosan nem szólt az első felnőtt világversenyét teljesítő Kurucz Leventének.

– Azt mondtam magamnak reggel, hogy nem lehet ez a vége, hogy most picit gyengének érzem magam. Összeszedem magam, van még három hét az esküvőig, addig kikúrálom magamat. Ebben az ötszáz méterben az egész éves munkának benne kell lennie. Mondtam Leventének, hogy úgy menjünk, mintha háromszáz méter lenne a táv, majd százötvennél egy picit nézzen fel, pont annyit vesz majd vissza tudat alatt, hogy kibírjuk. Az utolsó nyolcvan-kilencven méterre készültünk el az erőnkkel, amit nyomatékból oldottunk meg – tette hozzá Nádas Bence.

A jövő évi, és a későbbi tervek kapcsán elmondta, továbbra is az ötszáz egyes lesz a fő cél, ugyanakkor szeretné utolérni a Ronald Rauhe, Tim Wieskötter duót, akiknek hat aranyérmük van K2 500 méteren.