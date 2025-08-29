augusztus 29., péntek

Labdarúgás

1 órája

Hazai pályán bizonyíthatnak a szegedi NB III.-as csapatok

Címkék#HFC#NB III#SZVSE#labdarúgás#Szeged-Csanád GA II

A hétközi fordulót követően vasárnap folytatódik a bajnokság a hatodik forduló a küzdelmeivel. Az NB III. Dél-keleti csoportban 11 órától a Hódmezővásárhelyi FC a Vasas II. vendége lesz, míg ugyanebben az időpontban a Szeged-Csanád GA II. a III. kerületi TVE-t fogadja a Szent Gellért Fórumban. 17.30-tól az SZVSE a Honvéd II.-t látja vendégül.

Becsei Dávid

Már majdnem lement az őszi idény egyharmada, így egyáltalán nem mindegy, milyen végeredménnyel zárulnak a vasárnapi rangadók. Győzelemmel majd egy döntetlennel kezdett az SZVSE az NB III.-ban, azóta viszont sorozatban három vereséget szenvedett. Ebben a formában fogadják a két döntetlen után két vereséget szenvedő, szerdán a Martfűt otthon 5–0-ra legyőző Honvéd II.-t.

Az NB III. 6. fordulójában a Szeged-Csanád GA II. egy győzelemmel a HFC-t segítheti.
A sárga-kék mezes HFC a Vasas II. vendége lesz az NB III. 6. fordulójában.
Fotó: Karnok Csaba

Vásárhelyen kapott ki 3–2-re a Szeged-Csanád GA II., most pedig a három győzelemmel és egy-egy-döntetlennel és vereséggel rajtoló III. ker. TVE-t fogadják, miközben ők négy pontnál járnak. A fakó egy győzelemmel a Hódmezővásárhelyi FC-t is segíthetné, hiszen Szűcs Róbert csapata a fővárosiakhoz hasonlóan tíz pontot gyűjtött. A HFC a hétpontos Vasas II.-höz utazik.

Az NB III.-as Dél-keleti csoport 6. fordulójának párosítása:

Vasárnap, 11 óra: Vasas II.–Hódmezővásárhelyi FC, Szeged-Csanád GA II.–III. kerületi TVE. 16.30: Gyulai Termél FC–Békéscsaba Előre II. 17.30: SZVSE–Honvéd II., Martfű–BKV Előre, Dunaharaszti MTK–ESMTK, Dabas–Tiszakécske, Csepel–Monor.

 

