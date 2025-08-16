Érdekes rangadókat rendeznek Szegeden az NB III.-ban vasárnap

Az előttünk álló két hétvégén egyaránt Csongrád-Csanád vármegyében lép pályára az ESMTK. Az NB III. Dél-keleti csoportjának előző kiírását ötödik helyen záró csapat vasárnap 11 órától a Szent Gellért Fórumban az elmúlt két fordulóban négy pontot szerzett Szeged-Csanád GA II. vendége lesz, míg jövő vasárnap 16.30-tól a MOL Magyar Kupa második körében Bordányban vendégeskedik majd.

A fehér mezes HFC Dabara utazik vasárnap az NB III.-ban.

Fotó: Karnok Csaba

A fővárosi ESMTK borzalmasan kezdte az új szezont a bajnokságban. Három forduló alatt még nem sikerült nyernie. A Monor ellen otthon egy 0–0-s döntetlennel indított júliusban, azóta viszont 2–0-ra kikapott Csepelen, míg a Dabas 1–0-s sikerrel vitte el a pontokat tőlük. A kupában viszont kétség sem fért a továbbjutásukhoz, a Pest vármegyei II. osztály Déli csoportjának bronzérmesét, a Ráckevei VAFC-ot 7–0-ra győzték le idegenben.

Vasárnap 17.30-tól a Békéscsabai Előre II.-t látja vendégül az SZVSE. Fordított előjellel várja a mérkőzést a két együttes, hiszen az előző körben Kelemen Balázsék a Martfű ellen elvesztették a veretlenségüket, míg a viharsarkiak két bajnoki vereség után 3–2-re nyertek a csongrád-csanádi labdarúgókkal teletűzdelt Tiszaföldvár ellen otthon 3–2-re úgy, hogy már a 40. percben háromgólos különbséget mutatott az eredményjelző.

A felemásan rajtoló Dabas vendége lesz vasárnap 17.30-tól a remekül kezdő HFC. Szűcs Róberték a második helyen állnak a megszerezhető kilencből hét ponttal, míg a Pest vármegyeiek négyet gyűjtöttek eddig. Fentebb már említettük, az ESMTK-t legyűrték idegenben, a BKV Előre viszont gondot okozott nekik otthon (1–2), míg a nyitányon a Honvéd II. pályáján játszottak 1–1-es döntetlent.

NB III., Dél-keleti csoport, 4. forduló:

Vasárnap, 11 óra: Vasas II.–BKV Előre, Szeged-Csanád GA–ESMTK. 17.30: SZVSE–Békéscsaba Előre II., Martfű–Gyulai Trmál FC, Dunaharaszti MTK–Honvéd II., Dabas–HFC, Csepel–III. ker. TVE, Monor–Tiszaföldvár