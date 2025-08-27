Hihetetlen gólesőt hozott a HFC–Szeged-Csanád GA II. az NB III.-ban – galériával

Szikrázó napsütésben gólesőt hozott a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának első idei Csongrád-Csanád vármegyei rangadója. Már a harmadik percben megszerezték a hazaiak a vezetést Gréczi révén, aki a bal oldalon egy parádés cselt csinált, majd kirúgta a hosszú felső sarkot, 1–0.

A rutinosabb sárga-kék mezes HFC legyőzte a Szeged-Csanád GA II.-t az NB III. vármegyei rangadóján.

Fotó: Karnok Csaba

A hatodik minutumban Czinanó védett nagyot, a 20. percben pedig a kezdőkörből Herczeg ugratta ki Gréczit, aki középen a tizenhatos vonalról emelte át első szándékból a kapust, 2–0. Öröm az ürömben, hogy a szépségdíjas gólba belesérült…

A kényszerű csere picit megzavarta a vásárhelyieket, a Szeged-Csanád GA II. pedig egyre inkább átvette az irányítást. A félidő hajrája igazán felpezsdült, a 39. minutumban Nagy Dániel vitt végig egy labdát a jobb oldalon, befelé tolta, 18 méteres lövésébe Czinanó beleütött, majd a kapufáról bevánszorgott a hálóba, 2–1.

A 44.-ben Nagy is duplázott, miután nem figyeltek rá a vásárhelyi védők a 16-oson belül, 2–2. A szünetre viszont a hazaiak mehettek előnnyel, ugyanis Illés Richárd váltott gólra második próbálkozásból egy kiugratást, 3–2.

Lényegesen kiegyenlítettebb játékot hozott a második félidő, amelyben többnyire mezőnyjáték folyt. A legnagyobb gólhelyzetre egészen a hajráig kellett várni, ekkor egy felrúgott labdát Dudás készített le a tizenhatoson belül a csereként beálló Nagy Dávidnak, de a szegedi játékos lövése nem talált kaput tizenöt méterről.

Küzdelmes, izgalmas mérkőzésen gyűjtötte be a három pontot a HFC szerdán este, miután szombaton még Sándorfalván játszott százhúsz percet a MOL Magyar Kupában. Továbbjutottak, szeptember 13-án vagy 14-én az NB I.-es Diósgyőrt fogadják majd.

Szűcs Róbert: – A sándorfalvi százhúsz perc jobban megviselt bennünket, mint gondoltam. Gréczi és Czinanó is megsérült, de töben is kisebb sérüléssel futballoztak ma. Nem vártam extra játékot, de azt nem gondoltam, hogy feltámad az ellenfél kettő–nulla után. Dicséretes, hogy gyorsan rúgtunk még egy harmadik gólt.

Bilics Igor: – Évek óta élcsapat az NB III.-ban a HFC, amely kíméletlenül kihasználja a hibákat, ezt pedig láthattunk a bekapott góljainknál. Kétgólos hátrányból még visszajöttünk, de egy kevésbé ígéretes helyzetből még kaptunk egy gólt a szünet előtt. A második félidőben mutatott játékunkra építhetünk a jövőben. Jó ritmusban játszottunk, a végén pedig kár, hogy nem használtuk ki a ziccerünket.