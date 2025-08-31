augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

51 perce

Sérülésekkel és a sorozatterheléssel is meggyűlt a HFC baja a Vasas II. ellen

Címkék#HFC#Vasas II#labdarúgás#Szűcs Róbert

A több fontos játékosát sérülés miatt nélkülöző Hódmezővásárhelyi FC 1–1-es döntetlent játszott a Vasas II. vendégeként. Az NB III. Dél-keleti csoportjának 6. fordulójából lejátszott mérkőzés nyolc napon belül már a harmadik tétmeccsük volt a vásárhelyieknek, de az első amelyen nem nyertek.

Becsei Dávid

Kisebb sérülés miatt négy játékosára (Czinanó, Gréczi, Ilyés, Tóth P.) sem számíthatott a labdarúgó NB III. hatodik fordulójában a HFC vezetőedzője, Szűcs Róbert. A jól rajtoló Vasas II. otthonában ez különösen megnehezítette a vásárhelyiek dolgát, pláne, hogy a sándorfalvi hosszabbításos kupatovábbjutás után szerdán este a Szeged-Csanád GA II. ellen játszottak egy izgalmas, de győztes rangadót.

Döntetlent játszott az NB III.-ban a HFC.
Vereség nélkül zárta a sorozatterhelést a HFC, az NB III. 6. fordulójában a Vasas II. otthonában játszottak döntetlent.
Fotó: Karnok Csaba

Hazai dominanciával indult a mérkőzés, de komoly helyzetig nem jutottak el egyszer sem az angyalföldiek az első félidő során. A játékrész derekán Illés Richárd és Hajnal kényszerítője után utóbbi eresztett meg egy lövést, de a kapus szögletre tenyerelte a labdát az alsó sarokból. A 30. percben viszont már nem menekülhetett a Vasas II. kapuja. Egy bal oldali támadás után Illés húsz méterről csavart gyönyörű gólt bal lábbal a bal felső sarokba, 0–1.

Érezhetően egyre fáradtabban mozogtak a vásárhelyi játékosok, így Szűcs Róbert egy defenzívebb, kontrákra berendezkedő felállás mellett döntött a szünetben. A hazaiaknak nem is akadt nagyobb gólhelyzetük, mindössze két szabadrúgásból bizonyultak veszélyesnek. Az első még elkerülte a kaput, nem sokkal később viszont Csánk-Takács próbálkozása már utat talált a HFC kapujába a 65. percben, 1–1.

A hajrában a győzelemért támadt a Vásárhely, előbb Hajnal lövését kiütötte Ménesi, majd Nagy Roland a félpályáról indulva egy az egyben az elvetődő kapusba rúgta a meccslabdát.

A hetedik fordulóban vasárnap 16 órától a HFC a Dunaharaszti MTK-t fogadja.

Szűcs Róbert: – Ez volt egy héten belül a harmadik mérkőzésünk, ráadásul korai indulással, ennek ellenére a srácok végig koncentráltan küzdöttek. Sajnálom, hogy az ellenfél egy szabadrúgásból egyenlíteni tudott.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 6. forduló:

Vasas II.–Hódmezővásárhelyi FC 1–1 (0–1)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 150 néző. Vezette: Juhász Dávid (Molnár I., ifj. Imrő J.).
Vasas II.: Ménesi E. – Szabó L., Borgula, Puskás, Jován (Faragó, 68.), Kátai (Heil, 82.), Rab, Vincze D. (Wébel, 82.), Lukács M. (Kameron, 56.), Feledy, Csánk-Takács. Edző: László András.
HFC: Kálovits – Illés R. (Nagy R., 74.), Zana, Herczeg, Török, Hajnal (Molnár Á., 87.), Guth (Hegeűs M., 74.), Zámbori D., Sági M., Marsa, Rajsli T. (Sipos G., 82.). Edző: Szűcs Róbert.
Gólszerzők: Csánk-Takács (65.), Rajsli T. (30.).

 

