Ismerősöket fogad az SZVSE, remekül rajtoló csapatot a HFC

Mivel múlt szombaton az SZVSE és a HFC is pályára lépett a MOL Magyar Kupa első körében, így a szerdai NB III.-as bajnokit követően vasárnap délután nyolc napon belül már a harmadik tétmeccs vár mindkét csapatra. A vasutasok ismét három órával korábban játszanak, mint az Izabella híd túloldalán kezdődő NB II.-es mérkőzés, így a szurkolók újra két meccsre látogathatnak ki vasárnap délután, illetve este. 16 órától SZVSE–Martfű az SZVSE-stadionban, majd 19 órától Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Karcag a híd túloldalán a Szent Gellért Fórumban.

A piros mezes SZVSE a Martfűt fogadja az NB III. Dél-keleti csoportjának harmadik fordulójában.

Fotó: Gémes Sándor

SZVSE–Martfű

Az a Martfű lesz az SZVSE ellenfele, amely szintén harmadik meccsét játssza nyolc napon belül. A Dunaharaszti MTK ellen még kikapott otthon 2–1-re a nyitófordulóban, majd a MOL Magyar Kupában Mezőtúron nyert 3–0-ra. A hétközi fordulóban a Békéscsaba II. otthonában nyert 2–1-re. Koncz Zsolt személyében ismerős ül a martfűi kispadon, de a játékosok közül az algyői Bogdán Bence, az ásotthalmi Fődi Zsolt, vagy éppen a szentesi Antman Joshua is játszott korábban a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályban.

HFC–Csepel

Két forduló után már csak két hibátlan csapat van a Dél-keleti csoportban, ezek közül az egyik a Hódmezővásárhelyre érkező Csepel, a másik pedig a III. kerületi TVE. A BKV Előrét idegenben 1–0-ra, az ESMTK-t otthon pedig 2–0-ra győzte le, míg a kupában 1–1-es rendes játékidő után büntetőkkel búcsúztatta a csoportrivális Monort a Csepel. A HFC ugyancsak jól kezdett, hiszen a Tiszaföldvárt 4–1-re kiütötte, búcsúztatta a kupában a Sárréti DSK-t, majd pontot rabolt Monorról.

BKV Előre–Szeged-Csanád GA II.

A legutóbb Dabason 2–1-re nyert BKV Előre vendége lesz a Szeged-Csanád GA II. A szegediek szerdán a Honvéd II. ellen szerezték meg első pontjukat, miután Gyulán 5–1-re kikaptak a nyitányon. A fővárosiak a dabasi siker mellett egy Csepel elleni bajnoki vereséget könyvelhetnek el, míg a MOL Magyar Kupában Kiskőrösön nyertek 3–0-ra.

Az NB III Dél-keleti csoport, 3. forduló párosítása:

Vasárnap 11 óra: Honvéd II.–Vasas II., Békéscsaba II.–Tiszaföldvár. 16 óra: SZVSE–Martfű. 17.30: III. ker. TVE–Monor, HFC–Csepel, ESMTK–Dabas, BKV Előre–Szeged-Csanád GA II., Gyula–Dunaharaszti MTK.