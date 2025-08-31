Több góllal nyerhetett volna az SZVSE, de kimaradtak a ziccerek

Tapogatózó játékkal indult a mérkőzés az NB III. hatodik fordulójában, majd a 25. percben Beretka Péter 23 méterről eleresztett szabadrúgását a vendégek kapusa a kapufára ütötte, majd onnan a hálóban kötött ki a labda, 1–0. Egy távoli átlövésen kívül nem volt veszélyes a szegedi kapura a Honvéd II., amely a szünet előtt egy nagy bedobás utáni fejesből egyenlített, 1–1.

Beretka Péter szabadrúgásból szerzett gólt az NB III. 6. fordulójában.

Fotó: Karnok Csaba

A szegedi terveknek megfelelően indult a második félidő. Egy bal oldali beadásba kezelt bele a vendégek egyik védője, amiért tizenegyest ítélt a játékvezető, ezt pedig Kéri Tamás váltotta gólra, 2–1. Még tíz perc sem telt el, máris egalizáltak ismét a vendégek. Egy felívelésnek szaladt alá Zelman, a rajta átszálló labdát pedig Hancz az üres kapuba rúgta, 2–2. A csereként érkező Amariutei, valamint Doszkocs és Tóth Dániel is megszerezhette volna a győztes gólt a hajrában, utóbbi fejese ráadásul a kapufán csattant.

Az SZVSE edzője, Kelemen Balázst a gyulai bajnokin kiállították, ami után ötmeccses eltiltást kapott, ezt ezen a találkozón kezdte el letölteni.

Kelemen Balázs: – Gratulálok a fiúknak, és egyben sajnálom is őket, mert a helyzetek alapján rászolgáltunk volna a három pontra. Sajnos egy ilyen sorozatban járunk most, így még keményebben kell dolgoznunk az elkövetkezendő időszakban.