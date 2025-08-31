augusztus 31., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Több góllal nyerhetett volna az SZVSE, de kimaradtak a ziccerek

Volt itt minden, mint a búcsúban. Gól szabadrúgásból, kapushiba után, tizenegyesből és bedobást követően is. Sorozatban három elveszített NB III.-as bajnoki mérkőzés után játszott döntetlent az SZVSE. A Honvéd ellen 2–2-t, a kialakított helyzetek alapján viszont akár több góllal is nyerhettek volna a hazaiak.

Becsei Dávid
Több góllal nyerhetett volna az SZVSE, de kimaradtak a ziccerek

Rengeteg gólhelyzetet kialakított a piros mezes SZVSE a Honvéd II. ellen.

Fotó: Karnok Csaba

Tapogatózó játékkal indult a mérkőzés az NB III. hatodik fordulójában, majd a 25. percben Beretka Péter 23 méterről eleresztett szabadrúgását a vendégek kapusa a kapufára ütötte, majd onnan a hálóban kötött ki a labda, 1–0. Egy távoli átlövésen kívül nem volt veszélyes a szegedi kapura a Honvéd II., amely a szünet előtt egy nagy bedobás utáni fejesből egyenlített, 1–1.

Így lőtt gólt az NB III.-ban Beretka Péter.
Beretka Péter szabadrúgásból szerzett gólt az NB III. 6. fordulójában.
Fotó: Karnok Csaba

A szegedi terveknek megfelelően indult a második félidő. Egy bal oldali beadásba kezelt bele a vendégek egyik védője, amiért tizenegyest ítélt a játékvezető, ezt pedig Kéri Tamás váltotta gólra, 2–1. Még tíz perc sem telt el, máris egalizáltak ismét a vendégek. Egy felívelésnek szaladt alá Zelman, a rajta átszálló labdát pedig Hancz az üres kapuba rúgta, 2–2. A csereként érkező Amariutei, valamint Doszkocs és Tóth Dániel is megszerezhette volna a győztes gólt a hajrában, utóbbi fejese ráadásul a kapufán csattant.

Az SZVSE edzője, Kelemen Balázst a gyulai bajnokin kiállították, ami után ötmeccses eltiltást kapott, ezt ezen a találkozón kezdte el letölteni.

Kelemen Balázs: – Gratulálok a fiúknak, és egyben sajnálom is őket, mert a helyzetek alapján rászolgáltunk volna a három pontra. Sajnos egy ilyen sorozatban járunk most, így még keményebben kell dolgoznunk az elkövetkezendő időszakban.

Kétszer vezetett az SZVSE a Honvéd II. ellen

Fotók: Karnok Csaba

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 6. forduló

SZVSE–Honvéd II. 2–2 (1–1)
Szeged, SZVSE-stadion. Vezette: Borbényi Miklós Bence (Zahorecz, Döbröntey).
SZVSE: Zelman – Tóth D. (Kormányos, 80.), Dobronoky (Doszkocs, 74.), Rádai, Beretka (Amariutei, 65.), Albert Cs. (Kelemen V., 65.), Mezei O., Nagy B. (Csamangó T., 74.), Benyó, Farkas M., Kéri. Megbízott edző: Mészáros Zoltán.
Honvéd II.: Matyi B. – Sebe, Csernák, Gáspár D. (Bogdán, 67.), Hancz, Csilus, Hetyei, Petrók (Molnár-Czétényi, 58.), Horváth B. (Paksai, 84.), Forró (Tasi, 84.), Balázs T. Edző: Kovács Gábor.
Gólszerzők: Beretka (25.), Kéri (47. – 11-esből), ill. Hetyei (44.), Hancz (56.).

 

 

