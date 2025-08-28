A zöld asztal is döntött a legjobb harminckettő mezőnyéről a kupában

Lejátszották a Nemes István vármegyei kupa első fordulójának utolsó mérkőzését is, így kialakult a legjobb 32 csapat mezőnye. A vármegyei II. osztályban szereplő Csanytelek búcsúztatta a negyedik ligában érdekelt Szegvárt, így a következő fordulóban majd a Csongrád ellen folytathatja a kupában.

Szeptember harmadikán már a nyolcaddöntő lesz a tét a Nemes István vármegyei kupa meccsein. Illusztráció: Gémes Sándor

A következő, szeptember 3-án esedékes fordulóra egy párosítás esetében változás történt. Bár az Apátfalva legyőzte a Székkutast, a kutasiak jogosulatlan játék miatt megóvták a kupameccset. Az Apátfalvában ugyanis pályára lépett a 14 éves Gombkötő Szabolcs, a szabályok értelmében pedig ez jogosulatlan játéknak minősül, a versenykiírás szerint ugyanis 15. életévét be nem töltött labdarúgó nem léphet pályára a kupában. A Székkutas óvását követően mindez azt jelenti, hogy a következő fordulóban nem az Apátfalva, hanem a Székkutas lesz az Algyő ellenfele.

A második forduló párosításait már korábban elkészítették, a játéknap rangadója a Sándorfalva–Tiszasziget meccs lehet.

Nemes István vármegyei kupa, 1. forduló

FC Szegvár–Csanytelek 0–2 (0–1)

Gólszerző: Púj (27., 53.).

A 2. forduló párosításai:

Domaszék–Hódmezővásárhelyi TUS

Kiszombor–Öttömös

Mártély–St. Mihály

Tömörkény–Bordány

Ásotthalom–SZEOL SC-FK Szeged

Forráskút–Mórahalom

Üllés–Szentesi Kinizsi

Mindszent–Kiskundorozsma

Csengele–Makó

Sándorfalva–Tiszasziget

Apátfalva–Algyő

Pázsit SE–Kistelek

Nagymágocs–Balástya

Csanytelek–Csongrád

Deszk–UTC

A Pusztamérges–Röszke találkozót február 28-án játsszák le.