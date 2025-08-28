1 órája
A zöld asztal is döntött a legjobb harminckettő mezőnyéről a kupában
A Csanytelek csatlakozott a már továbbjutott csapatokhoz. Megvan a második forduló mezőnye a Nemes István vármegyei kupa idei szezonjában, az Apátfalva bár a pályán továbbjutott, végül nem folytathatja a sorozatban.
Lejátszották a Nemes István vármegyei kupa első fordulójának utolsó mérkőzését is, így kialakult a legjobb 32 csapat mezőnye. A vármegyei II. osztályban szereplő Csanytelek búcsúztatta a negyedik ligában érdekelt Szegvárt, így a következő fordulóban majd a Csongrád ellen folytathatja a kupában.
A következő, szeptember 3-án esedékes fordulóra egy párosítás esetében változás történt. Bár az Apátfalva legyőzte a Székkutast, a kutasiak jogosulatlan játék miatt megóvták a kupameccset. Az Apátfalvában ugyanis pályára lépett a 14 éves Gombkötő Szabolcs, a szabályok értelmében pedig ez jogosulatlan játéknak minősül, a versenykiírás szerint ugyanis 15. életévét be nem töltött labdarúgó nem léphet pályára a kupában. A Székkutas óvását követően mindez azt jelenti, hogy a következő fordulóban nem az Apátfalva, hanem a Székkutas lesz az Algyő ellenfele.
A második forduló párosításait már korábban elkészítették, a játéknap rangadója a Sándorfalva–Tiszasziget meccs lehet.
Nemes István vármegyei kupa, 1. forduló
FC Szegvár–Csanytelek 0–2 (0–1)
Gólszerző: Púj (27., 53.).
A 2. forduló párosításai:
Domaszék–Hódmezővásárhelyi TUS
Kiszombor–Öttömös
Mártély–St. Mihály
Tömörkény–Bordány
Ásotthalom–SZEOL SC-FK Szeged
Forráskút–Mórahalom
Üllés–Szentesi Kinizsi
Mindszent–Kiskundorozsma
Csengele–Makó
Sándorfalva–Tiszasziget
Apátfalva–Algyő
Pázsit SE–Kistelek
Nagymágocs–Balástya
Csanytelek–Csongrád
Deszk–UTC
A Pusztamérges–Röszke találkozót február 28-án játsszák le.