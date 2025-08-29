Több fronton is a Honvéd lesz az ellenfél a hétvégén

Szombaton 17 órától szezonbeli első hazai bajnokiját játssza a KÉSZ-St. Mihály Szeged a női labdarúgó NB I.-ben. A Tisza-partiak ellenfele a nagy célokat szövögető Budapest Honvéd lesz a Szent Gellért Fórumban, amely a nyitófordulóban bizonyította, hogy komolyan számolni kell vele ebben a szezonban, ugyanis döntetlent játszott a címvédő Ferencvárossal. A kispestiek kerete tulajdonképpen teljesen kicserélődött, Dörnyei Balázs vezetőedző mellett nem kevesebb, mint 17 játékos érkezett a csapathoz, közte a korábbi gólkirálynő, Vachter Fanni, aki három társával egyetemben csatlakozott a Honvédhoz.

A St. Mihály vereséggel kezdte a női labdarúgó NB I-et, most hazai pályán is bemutatkozik a csapat.

Forrás: a Puskás Akadémia Facebook-oldala

A St. Mihály tavaly idegenben legyőzte a kispestieket, hazai környezetben viszont vereséget szenvedett aktuális ellenfelével szemben. A szegediek ugyan biztató első félidőt játszottak az előző évad bronzérmese, a Puskás Akadémia otthonában, ám végül nem tudtak pontot szerezni.

– A bravúrral induló Honvéd ellen nekünk a hazai pálya előnyét kell kihasználnunk. A cél, hogy egy jó eredményt érjünk el a saját közönségünk előtt. A lányokat abszolút képesnek tartom erre. Biztos vagyok benne, mindent meg fognak tenni azért, hogy megszerezzük az első győzelmünket. Egész héten kettőzött erővel készülnek, meg akarják mutatni, hogy sokkal több van bennük, mint amit Felcsúton mutattak. Szerencsére nincs sérültünk, a keretből mindenki egészséges, így a lehető legjobb csapattal állunk fel szombaton – mondta a klub honlapján Major László, a KÉSZ-St. Mihály Szeged vezetőedzője.

Érdekesség, hogy nem ez lesz az egyetlen párosítás, amelyen a kispesti klub lesz az ellenfél, vasárnap 17.30-tól ugyanis a férfiak NB III.-as bajnokságában az SZVSE a Budapest Honvéd II.-t látja vendégül az SZVSE-stadionban.

A női labdarúgó NB I első fordulójában a Puskás Akadémia vendége volt a St. Mihály