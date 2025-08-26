Eb-re készülő válogatottakat győzött le a Szentes és a Szeged

Nyitott medencés mérkőzésekkel folytatta a felkészülést a női vízilabda Magyar Kupa csoportmérkőzéseire a Valdor Szentes és az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A Würth Industry Cup 2005 elnevezésű tornán a szentesiek és a szegediek is hibátlan teljesítménnyel jutottak be a döntőbe, ahol végül a házigazda Kurca-partiak nyertek 15–13-ra.

Első tétmérkőzését a női vízilabda Magyar Kupában játssza majd az SZVE Goodwill Pharma Fortacell, Szentesen a második helyen zárták a felkészülési tornát.

Forrás: SZVE Goodwill Pharma Fortacell

Vasárnaptól Máltán rendezik meg az U18-as leány vízilabda Európa-bajnokságot, felkészülése hajráját pedig a brit, a szerb, a szlovák és a német válogatott is Szentesen töltötte. Mind a négy csapat részt vett a Würth Industry Cup 2025-ön, amelyen a két magyar együttest egyik korosztályos válogatott sem tudta legyőzni.

A női vízilabda Eb magyar csoportja:

A magyar U18-as válogatott az A csoportban szerepel majd az Eb-n, ellenfelei pedig Hollandia, Törökország és Olaszország lesz.