augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női vízilabda

1 órája

Eb-re készülő válogatottakat győzött le a Szentes és a Szeged

Címkék#Valdor Szentes#SZVE Goodwill Pharma Fortacell#női vízilabda#vízilabda

Helyi rangadóval zárult a Würth Industry Cup 2025, amelynek a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda nyitott medencéje adott otthont. A női vízilabda OB I.-re készülő Valdor Szentes és az SZVE Goodwill Pharma Fortacell mellett az Európa-bajnokságra készülő szerb, szlovák, német és brit U18-as válogatott vett részt a tornán.

Becsei Dávid

Nyitott medencés mérkőzésekkel folytatta a felkészülést a női vízilabda Magyar Kupa csoportmérkőzéseire a Valdor Szentes és az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A Würth Industry Cup 2005 elnevezésű tornán a szentesiek és a szegediek is hibátlan teljesítménnyel jutottak be a döntőbe, ahol végül a házigazda Kurca-partiak nyertek 15–13-ra.

A női vízilabda OB I.-re gyakoroltak Szentesen.
Első tétmérkőzését a női vízilabda Magyar Kupában játssza majd az SZVE Goodwill Pharma Fortacell, Szentesen a második helyen zárták a felkészülési tornát.
Forrás: SZVE Goodwill Pharma Fortacell

Vasárnaptól Máltán rendezik meg az U18-as leány vízilabda Európa-bajnokságot, felkészülése hajráját pedig a brit, a szerb, a szlovák és a német válogatott is Szentesen töltötte. Mind a négy csapat részt vett a Würth Industry Cup 2025-ön, amelyen a két magyar együttest egyik korosztályos válogatott sem tudta legyőzni.

A női vízilabda Eb magyar csoportja:

A magyar U18-as válogatott az A csoportban szerepel majd az Eb-n, ellenfelei pedig Hollandia, Törökország és Olaszország lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu