1 órája
Eb-re készülő válogatottakat győzött le a Szentes és a Szeged
Helyi rangadóval zárult a Würth Industry Cup 2025, amelynek a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda nyitott medencéje adott otthont. A női vízilabda OB I.-re készülő Valdor Szentes és az SZVE Goodwill Pharma Fortacell mellett az Európa-bajnokságra készülő szerb, szlovák, német és brit U18-as válogatott vett részt a tornán.
Nyitott medencés mérkőzésekkel folytatta a felkészülést a női vízilabda Magyar Kupa csoportmérkőzéseire a Valdor Szentes és az SZVE Goodwill Pharma Fortacell. A Würth Industry Cup 2005 elnevezésű tornán a szentesiek és a szegediek is hibátlan teljesítménnyel jutottak be a döntőbe, ahol végül a házigazda Kurca-partiak nyertek 15–13-ra.
Vasárnaptól Máltán rendezik meg az U18-as leány vízilabda Európa-bajnokságot, felkészülése hajráját pedig a brit, a szerb, a szlovák és a német válogatott is Szentesen töltötte. Mind a négy csapat részt vett a Würth Industry Cup 2025-ön, amelyen a két magyar együttest egyik korosztályos válogatott sem tudta legyőzni.
A női vízilabda Eb magyar csoportja:
A magyar U18-as válogatott az A csoportban szerepel majd az Eb-n, ellenfelei pedig Hollandia, Törökország és Olaszország lesz.
BL-győztes csapathoz igazolt a Pick Szegeddel hírbe hozott vb-ezüstérmes játékos
Ismét NB I.-es csapatot fogad a Hódmezővásárhelyi FC a Magyar Kupában