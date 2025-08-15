augusztus 15., péntek

Mária névnap

36°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új céljai lettek

1 órája

Nem utazhat a felnőtt vb-re a szegedi ökölvívó

Címkék#Gémes Levente#Hell Boxing Kings#világbajnokság#ökölvívás

A szép jövő előtt álló szegedi ökölvívó, a magyar bajnok Gémes Levente egy sérülés miatt nem utazhat a felnőtt vb-re. A szeptemberben 20. születésnapját ünneplő sportoló viszont nem csügged, újabb célokat tűzött ki maga elé. A felnőtt ökölvívó-világbajnokság három hét múlva kezdődik Liverpoolban, a magyar szövetség tizenhat öklözőt nevezett be a World Boxing első felnőtt vb-jére.

Becsei Dávid

A magyar ökölvívó-társadalom a szombati centenáriumi ünnepség lázában ég, az esemény a budapesti Hősök terén kínál egész napos programot, amellyel a Magyar Ökölvívók Szövetségének a múltja előtt tisztelegnek. Három hét múlva viszont Liverpoolban felnőtt ökölvívó-világbajnokságot rendeznek, amelyre tizenhat magyar bokszolót neveztek be.

Lemaradt az ökölvívó-világbajnokságról a szegedi ökölvívó.
Az ökölvívó-világbajnokságra nem utazhat, de 2025 második felére ígyis fontos céljai vannak Gémes Leventének.
Fotó: Oltványi Dávid / Forrás: Szeged Box Club

Nem utazik a felnőtt ökölvívó-világbajnokságra a szegedi Gémes Levente, akinek a neve sajnos a kerethirdetés során szóba sem jöhetett. Egy sajnálatos sérülés miatt nagyjából egy hónapig nem léphetett szorítóba, súlycsoportjában, a 75 kilogrammosok között az aktuális magyar bajnok Mester Soma képviseli majd Magyarországot.

A Szeged Box Club sportolója a 102. Papp László ökölvívó magyar bajnokság elődöntőjében sérült meg, a finálét már nem tudta lejátszani Mester ellen. Az eseményt július első napjaiban Tatabányán rendezték.

Sérülés miatt nem utazhat az ökölvívó-világbajnokságra

– Az elődöntőben beleütöttem az ellenfelem könyökébe, aminek következtében eltört a jobbkezem hüvelykujjának a töve. Emiatt a döntőben nem is tudtam ringbe lépni, és a felnőtt ökölvívó-világbajnokságra sem tudok menni, hiszen egy hónapig egyáltalán nem használtam a kezem. Ezen a héten kezdtem el az edzéseket, most az a cél, hogy a következő meccseimre felépítsük a felkészülésemet – árulta el megkeresésünkre Gémes Levente.

A huszadik születésnapját szeptember 30-án ünneplő szegedi ökölvívó természetesen csalódott, amiért a bajnoki döntőről és a felnőtt vb-ről is egy sérülés miatt maradt le, de nem csügged.

Jó formában utazhatott volna

– Sajnálom nagyon, mert szerettem volna bokszolni a felnőtt vb-n. Ugyanakkor még csak 20 éves leszek a jövő hónapban, szóval előttem az élet és bőven lesz még lehetőségem bizonyítani. Az biztos, hogy jó formában, hasonló esélyekkel indulhattam volna – tette hozzá.

Gémes Levente ettől a héttől kezdődően teljes erőbedobással készül az U23-as Európa-bajnokságra, amelyet novemberben Budapesten rendeznek meg. Addig az edzések kerülnek nála főszerepbe, a hazai kontinenstorna után viszont még nem gondolhat az ünnepekre majd, hiszen decemberben a Hell Boxing Kings versenysorozatában is ringbe lép, ellenfele viszont még nem ismert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu