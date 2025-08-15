Nem utazhat a felnőtt vb-re a szegedi ökölvívó

A magyar ökölvívó-társadalom a szombati centenáriumi ünnepség lázában ég, az esemény a budapesti Hősök terén kínál egész napos programot, amellyel a Magyar Ökölvívók Szövetségének a múltja előtt tisztelegnek. Három hét múlva viszont Liverpoolban felnőtt ökölvívó-világbajnokságot rendeznek, amelyre tizenhat magyar bokszolót neveztek be.

Az ökölvívó-világbajnokságra nem utazhat, de 2025 második felére ígyis fontos céljai vannak Gémes Leventének.

Fotó: Oltványi Dávid / Forrás: Szeged Box Club

Nem utazik a felnőtt ökölvívó-világbajnokságra a szegedi Gémes Levente, akinek a neve sajnos a kerethirdetés során szóba sem jöhetett. Egy sajnálatos sérülés miatt nagyjából egy hónapig nem léphetett szorítóba, súlycsoportjában, a 75 kilogrammosok között az aktuális magyar bajnok Mester Soma képviseli majd Magyarországot.

A Szeged Box Club sportolója a 102. Papp László ökölvívó magyar bajnokság elődöntőjében sérült meg, a finálét már nem tudta lejátszani Mester ellen. Az eseményt július első napjaiban Tatabányán rendezték.

Sérülés miatt nem utazhat az ökölvívó-világbajnokságra

– Az elődöntőben beleütöttem az ellenfelem könyökébe, aminek következtében eltört a jobbkezem hüvelykujjának a töve. Emiatt a döntőben nem is tudtam ringbe lépni, és a felnőtt ökölvívó-világbajnokságra sem tudok menni, hiszen egy hónapig egyáltalán nem használtam a kezem. Ezen a héten kezdtem el az edzéseket, most az a cél, hogy a következő meccseimre felépítsük a felkészülésemet – árulta el megkeresésünkre Gémes Levente.

A huszadik születésnapját szeptember 30-án ünneplő szegedi ökölvívó természetesen csalódott, amiért a bajnoki döntőről és a felnőtt vb-ről is egy sérülés miatt maradt le, de nem csügged.

Jó formában utazhatott volna

– Sajnálom nagyon, mert szerettem volna bokszolni a felnőtt vb-n. Ugyanakkor még csak 20 éves leszek a jövő hónapban, szóval előttem az élet és bőven lesz még lehetőségem bizonyítani. Az biztos, hogy jó formában, hasonló esélyekkel indulhattam volna – tette hozzá.

Gémes Levente ettől a héttől kezdődően teljes erőbedobással készül az U23-as Európa-bajnokságra, amelyet novemberben Budapesten rendeznek meg. Addig az edzések kerülnek nála főszerepbe, a hazai kontinenstorna után viszont még nem gondolhat az ünnepekre majd, hiszen decemberben a Hell Boxing Kings versenysorozatában is ringbe lép, ellenfele viszont még nem ismert.