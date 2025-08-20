Remek évet fut, korosztályos Eb vár a szegedi strandröplabdázóra

Nagyszerűen alakult az elmúlt időszak a 14 éves Pádár Réka számára. A Vasas strandröplabdázója 2025-ben összesen 22 versenyen vett részt, és ezekből egyetlen alkalmat leszámítva mindig a legjobb négybe jutott, sőt, 13 alkalommal aranyéremmel zárt. Idehaza 98 mérkőzést játszott, ezek közül 86-ot sikerült megnyernie, míg kilenc nemzetközi találkozóján hét győzelem a mérlege. Fiatalabbként vezeti a honi U16-os és az U18-as ranglistát is, míg az U20-asok mezőnyében a harmadik helyen áll. Két korosztályban, az U16-ban és az U20-ban magyar bajnoki címet szerzett, utóbbiban korosztályos válogatottakat, többszörös magyar bajnokokat sikerült legyőzniük Kiss-Bertók Emesével, az U16-osoknál klubtársával, Dibusz Viktóriával aratott sikert, míg az U18-asoknál Matkovits Almával (Strandröplabdázásért SE) harmadik lett. Mint ebből is látszik, Rékának nincs állandó párja, remekül alkalmazkodóképességgel bír, az évad során több összeállításban is sikerült nyernie.

Pádár Réka nemzetközi terepen is több sikert ért el ebben a szezonban. Fotó: XENOPHON KARAKALOS

Pádár Réka utazhat az olaszországi Eb-re

Nemzetközi terepen legutóbb egy Cipruson megrendezett Közép-Európa kupát sikerült megnyerniük Matkovits Almával, (aki idén két alkalommal is győzni tudott további MEVZA-tornákon) a csehek elleni döntőben összesen 13 ászt nyitott a szegedi játékos. Réka hamarosan korosztályos Európa-bajnokságra utazhat, miután Gubik János szövetségi kapitány úgy döntött, a szeptemberben, Olaszországban esedékes U18-as korosztályú kontinenstornán Pádár Réka lesz az egyik résztvevő.