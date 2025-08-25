augusztus 25., hétfő

Női kézilabda

20 perce

Szegedi gólkirálynője lett az orosházi felkészülési tornának

Remekül szolgálta az NB I./B-be visszajutó PC Trade Szegedi NKE női kézilabdacsapatának a felkészülését az orosházi Mindent is Kupa. Vadkert Attila tanítványai három meccsükből kettőt megnyertek, a gólkirálynőt ők adták.

Becsei Dávid

Szeptember hatodikán 15 órától a Gárdony ellen tér vissza egy év után a másodosztályba a PC Trade Szegedi NKE női kézilabdacsapata. Vadkerti Attila tanítványai gőzerővel készülnek a szezonrajtra, az elmúlt hétvégén Orosházán döntőt játszottak a Mindent is Kupa nyolccsapatos mezőnyében.

Orosházán játszott felkészülési tornán a PC Trade Szegedi NKE.
Az orosházi Mindent is Kupa gólkirálynője a PC Trade Szegedi NKE átlövője, Jámbor-Herceg Réka lett. Jobbja az Orosházi KC elnöke, Dancsó Attila, balján pedig Szabó Viktor, az OKC klubmenedzsere.
Fotó: Magony Petra/OKC

– Edzői szemmel elképesztően értékes három mérkőzést játszottunk Orosházán – kezdte értékelését lapunk érdeklődésére Vadkerti. – Képet kaptam arról, hogy hol tartunk jelenleg a felkészülésben, illetve kire melyik pozícióban számíthatunk majd az idény során. Nagyon elégedett vagyok a látottakkal, jól reagáltak a lányok a sorozatterhelésre. Eredményességben felfedezhető célunk nem volt a kupára, de örülök, hogy döntőt játszottunk. Számomra most az volt a legfontosabb, hogy mindenki mutassa meg a tudása legjavát, hogy mire számíthatunk tőle a közeljövőben – tette hozzá az egykori válogatott kézilabdázó.

Még egy torna vár a PC Trade Szegedi NKE-re

Az elkövetkezendő napokban az edzéseken az orosházi hibák kijavítása lesz a fő céljuk, vasárnap pedig Gyulára utaznak a szegediek egy rapid tornára, ahol egy nap alatt három kétszer huszonöt perces mérkőzést játszanak.

Ami pedig az orosházi Mindent is Kupa eredményeit illeti, az NB I./B-től éppen búcsúzó Mohácsot 28–26-ra múlta felül a PC Trade, majd a Vasas U21-et 38–31-re legyőzte. A döntőben a másodosztály másik újonca, a Borsod ellen 32–25-re kikaptak. A torna gólkirálynője a szegedi Jámbor-Herceg Réka lett.

 

