Sok hibával játszott a Pick Szeged az Elverum ellen

Sok hibával játszott az első félidő során az OTP Bank-Pick Szeged a második felkészülési mérkőzésén, így a gyors kézilabdát játszó Elverum járt rendre előrébb. A meccs első periódusában leginkább Imanol Garciandia volt a Tisza-partiak gólfelelőse, a spanyol válogatott jobbátlövő Magnus Abelvik Röd távolléte miatt szinte végig a pályán volt, kilenc gólt dobott.

Imanol Garciandia kilencet lőtt a Pick Szeged harmincöt góljából az Elverum ellen.

Fotó: Török János

A 13. percben 9–5-ös norvég vezetésnél kért időt Apelgren, ami jót tett a szegediknek és mínusz egyre zárkóztak fel. Továbbra sem volt viszont hibátan a kékek játéka, így ismét ötgólosra hízott a különbség, a 21. minutumban 13–8 állt az eredményjelzőn. Az első félidő hajrájába lépve egy 4–0-s sorozattal 13–12-re kapaszkodott vissza a Pick, a szünetben viszont háromgólos elverumi előnyt mutatott a tábla a szegedi klubhonlap tudósítása szerint.

Az első játékrészben Thulin hat védést mutatott be, a másodikra érkező Mikler pedig nyolcszor hárított a hivatalos statisztika szerint. Nagyban hozzájárult a magyar válogatott kapus ahhoz, hogy fokozatosan ledolgozta hátrányát a Szeged, majd megnyerte az edzőmeccset.

Megküzdött az előnyért a Pick Szeged

Nagyot küzdöttek érte, 1–0 után 26–25-nél vezetett ismét az OTP Bank-Pick Szeged a mérkőzésen a remekül játszó Garciandia találatával. Az utolsó tíz percre stabilizálódott a védelem, ezzel együtt pedig a vendégelőny is. Az 55. minutumban a hajrában remeklő Jelinic ejtésével már 32–28-ra vezetett a Pick, amelyben a nyáron visszatért kapus, Radvánszki Attila is védéssel mutatkozott be.

A vége 35–31 a Szegednek, legközelebb csütörtökön már előrehozott bajnokin lépnek pályára Bodó Richárdék a Pick Arénában a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen.

Elverum–OTP Bank-Pick Szeged 31–35 (16–13)

Férfi kézilabda, EliteCup 2025. Elverum, Terningen Arena.

OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Sostaric 1, Garciandia 9, Kalaras, Mackovsek 1, Smárason 4, Frimmel 2. Csere: Mikler, Radvánszki (kapusok), Bánhidi 5, Gottfridsson 1, Kukics 3, Toto, Bodó 2, Jelinic 7, Szilágyi. Vezetőedző: Michael Apelgren.

Kiállítás: 6, ill. 6 perc.

Hétméteres: 4/3, ill. 1/0.