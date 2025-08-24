augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

23°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

1 órája

Sok hibával játszott a Pick Szeged az Elverum ellen

Címkék#Elverum#férfi kézilabda#pick szeged

Michael Apelgren óriási tapsot kapott Elverumban, hiszen 2014 és 2020 között a csapat vezetőedzőjeként hat norvég bajnoki címet ünnepelhetett. Jelenlegi munkaadója, az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata az Elitcup 2025 felkészülési tornán 35–31-re győzte le a regnáló norvég kupagyőztes, miután az a szünetben még 16–13-ra vezetett. Csütörtökön 18 órától már előrehozott bajnokin fogadják a Tisza-partiak a Gyöngyöst.

Becsei Dávid

Sok hibával játszott az első félidő során az OTP Bank-Pick Szeged a második felkészülési mérkőzésén, így a gyors kézilabdát játszó Elverum járt rendre előrébb. A meccs első periódusában leginkább Imanol Garciandia volt a Tisza-partiak gólfelelőse, a spanyol válogatott jobbátlövő Magnus Abelvik Röd távolléte miatt szinte végig a pályán volt, kilenc gólt dobott.

A Pick Szeged 35 góljából 9-et Garciandia szerzett.
Imanol Garciandia kilencet lőtt a Pick Szeged harmincöt góljából az Elverum ellen.
Fotó: Török János

A 13. percben 9–5-ös norvég vezetésnél kért időt Apelgren, ami jót tett a szegediknek és mínusz egyre zárkóztak fel. Továbbra sem volt viszont hibátan a kékek játéka, így ismét ötgólosra hízott a különbség, a 21. minutumban 13–8 állt az eredményjelzőn. Az első félidő hajrájába lépve egy 4–0-s sorozattal 13–12-re kapaszkodott vissza a Pick, a szünetben viszont háromgólos elverumi előnyt mutatott a tábla a szegedi klubhonlap tudósítása szerint.

Az első játékrészben Thulin hat védést mutatott be, a másodikra érkező Mikler pedig nyolcszor hárított a hivatalos statisztika szerint. Nagyban hozzájárult a magyar válogatott kapus ahhoz, hogy fokozatosan ledolgozta hátrányát a Szeged, majd megnyerte az edzőmeccset.

Megküzdött az előnyért a Pick Szeged

Nagyot küzdöttek érte, 1–0 után 26–25-nél vezetett ismét az OTP Bank-Pick Szeged a mérkőzésen a remekül játszó Garciandia találatával. Az utolsó tíz percre stabilizálódott a védelem, ezzel együtt pedig a vendégelőny is. Az 55. minutumban a hajrában remeklő Jelinic ejtésével már 32–28-ra vezetett a Pick, amelyben a nyáron visszatért kapus, Radvánszki Attila is védéssel mutatkozott be.

A vége 35–31 a Szegednek, legközelebb csütörtökön már előrehozott bajnokin lépnek pályára Bodó Richárdék a Pick Arénában a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen.

Elverum–OTP Bank-Pick Szeged 31–35 (16–13)
Férfi kézilabda, EliteCup 2025. Elverum, Terningen Arena.
OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Sostaric 1, Garciandia 9, Kalaras, Mackovsek 1, Smárason 4, Frimmel 2. Csere: Mikler, Radvánszki (kapusok), Bánhidi 5, Gottfridsson 1, Kukics 3, Toto, Bodó 2, Jelinic 7, Szilágyi. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Kiállítás: 6, ill. 6 perc.
Hétméteres: 4/3, ill. 1/0.

A Pick Szeged szombaton a Kielcétől kapott ki 30–28-ra a norvégiai felkészülési torna első találkozóján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu