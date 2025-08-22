Máthé Dominik a Pick Szeged ellen szerezhet meccsrutint

A játékosok már biztosan gőzerővel vágják a centit, hiszen a nyári alapozás a leginkább nem kedvelt időszak számukra. Michael Apelgren vezetőedző szerint az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdázói a megszokottnál keményebb munkát végeztek el a felkészülési időszakban a skandináv stílusú munkának köszönhetően.

Sebastian Frimmel és a Pick Szeged a lengyel Kielce ellen kezd Elverumban szombaton délután.

Fotó: Török János

– A játékosok eddig nagyszerű munkát végeztek. A felkészülés egy kicsit keményebb volt annál, mint amihez hozzászoktak, hiszen skandináv stílusban dolgoztunk, de a csapat nagyon küzdött, és mindent végrehajtott, ami a terveinkben szerepelt. Remélem, hogy ennek az eredménye a pályán is látszani fog – nyilatkozta az elmúlt időszakról Michael Apelgren a klubhonlapon.

Az OTP Bank-Pick Szeged az egész felkészülés során mindössze két edzőmeccset játszik. Szombaton 16 órától a Kielce ellen gyakorolnak a norvégiai Elverumban, majd vasárnap 13 órától a házigazdával szemben lépnek pályára.

Majdnem a Pick Szegedbe igazolt

Az Elverumot két magyar válogatott játékos erősíti. Az irányító Lukács Péter, valamint a jobbátlövő Máthé Dominik. Utóbbi nemrég mesélt az elmúlt években elszenvedett sérüléseiről, valamint arról, hogy a szegedi csapat kétszer is le akarta igazolni, már a megállapodáshoz is közel állt a Tisza-parti együttessel, végül a francia Paris Saint-Germain ajánlatát fogadta el. Tavaly aláírt a Kielcéhez, a szerződését viszont a lengyel sztárcsapat egy térdsérülés miatt felbontotta.

Edzőmeccsen még hibátlanok

A már említett térdsérülés utáni műtétből és rehabilitációból egy hónapja tért vissza Máthé Dominik. Az Elverum eddigi öt felkészülési mérkőzéséből hármon lépett pályára. A Kolstad ellen legutóbb 36–29-re nyert az Elverum, Lukács négy, Máthé három góljával többek között. A GOG-t 38–37-re múlták fel úgy, hogy a dán együttes 9–3-ra is vezetett már, Ezen a találkozón Lukács kétszer volt eredményes, Máthé viszont nem lépett pályára. Az Elverum eddig mind az öt gyakorlását megnyerte.

Győztes mentalitás kialakítása a cél

– Ahogy a felkészülési időszakban mindig, most sem az eredmény a legfontosabb, de szeretném, ha megnyernénk ezeket a találkozókat. A kézilabda a versengésről szól, és fontosnak tartom, hogy már az elején elkezdjük kialakítani a győztes mentalitást – vélekedett a Kielce és az Elverum elleni mérkőzések fontosságáról Michael Apelgren.