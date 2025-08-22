augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

20°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

2 órája

Máthé Dominik a Pick Szeged ellen szerezhet meccsrutint

Címkék#Kielce#Elverum#Michael Apelgren#férfi kézilabda#pick szeged#Máthé Dominik

Norvégiában tartják a főpróbát. Negyedik hetében tart az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának a felkészülése. A Tisza-parti együttes augusztus 28-án, csütörtökön 18 órától már előrehozott bajnoki mérkőzésen fogadja a Gyöngyöst a Pick Arénában, előtte pedig szombaton és vasárnap Elverumban játszik edzőmeccseket.

Becsei Dávid

A játékosok már biztosan gőzerővel vágják a centit, hiszen a nyári alapozás a leginkább nem kedvelt időszak számukra. Michael Apelgren vezetőedző szerint az OTP Bank-Pick Szeged kézilabdázói a megszokottnál keményebb munkát végeztek el a felkészülési időszakban a skandináv stílusú munkának köszönhetően.

Norvégiában játszik edzőmeccset a Pick Szeged.
Sebastian Frimmel és a Pick Szeged a lengyel Kielce ellen kezd Elverumban szombaton délután.
Fotó: Török János

– A játékosok eddig nagyszerű munkát végeztek. A felkészülés egy kicsit keményebb volt annál, mint amihez hozzászoktak, hiszen skandináv stílusban dolgoztunk, de a csapat nagyon küzdött, és mindent végrehajtott, ami a terveinkben szerepelt. Remélem, hogy ennek az eredménye a pályán is látszani fog – nyilatkozta az elmúlt időszakról Michael Apelgren a klubhonlapon.

Az OTP Bank-Pick Szeged az egész felkészülés során mindössze két edzőmeccset játszik. Szombaton 16 órától a Kielce ellen gyakorolnak a norvégiai Elverumban, majd vasárnap 13 órától a házigazdával szemben lépnek pályára.

Majdnem a Pick Szegedbe igazolt

Az Elverumot két magyar válogatott játékos erősíti. Az irányító Lukács Péter, valamint a jobbátlövő Máthé Dominik. Utóbbi nemrég mesélt az elmúlt években elszenvedett sérüléseiről, valamint arról, hogy a szegedi csapat kétszer is le akarta igazolni, már a megállapodáshoz is közel állt a Tisza-parti együttessel, végül a francia Paris Saint-Germain ajánlatát fogadta el. Tavaly aláírt a Kielcéhez, a szerződését viszont a lengyel sztárcsapat egy térdsérülés miatt felbontotta. 

Edzőmeccsen még hibátlanok

A már említett térdsérülés utáni műtétből és rehabilitációból egy hónapja tért vissza Máthé Dominik. Az Elverum eddigi öt felkészülési mérkőzéséből hármon lépett pályára. A Kolstad ellen legutóbb 36–29-re nyert az Elverum, Lukács négy, Máthé három góljával többek között. A GOG-t 38–37-re múlták fel úgy, hogy a dán együttes 9–3-ra is vezetett már, Ezen a találkozón Lukács kétszer volt eredményes, Máthé viszont nem lépett pályára. Az Elverum eddig mind az öt gyakorlását megnyerte.

Győztes mentalitás kialakítása a cél

– Ahogy a felkészülési időszakban mindig, most sem az eredmény a legfontosabb, de szeretném, ha megnyernénk ezeket a találkozókat. A kézilabda a versengésről szól, és fontosnak tartom, hogy már az elején elkezdjük kialakítani a győztes mentalitást – vélekedett a Kielce és az Elverum elleni mérkőzések fontosságáról Michael Apelgren.

A Kézivezérlés Extra podcastban Máthé Dominik reményét fejezte ki, hogy a Kielce és a Szeged ellen is pályára léphet a felkészülési tornán. Hosszú kihagyás után számára a pályán töltött percek a legfontosabbak most a versenyszezon előtt.

Máthé Dominik őszintén mesélt pályafutása legnehezebb időszakáról

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu