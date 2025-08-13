Ezért vágják a centit a Pick Szeged játékosai és szurkolói

Elképesztő iramot diktál az OTP Bank-Pick Szeged szakmai stábja a játékosoknak a felkészülés során. Még csak az alapozás harmadik hetében tartanak, de csütörtökön reggel már a közös munka huszadik edzését vezénylik majd keretnek. Ezek közül is kiemelkedett a második hét terhelése. Ezen a nyáron szakítanak a hagyományokkal és nem utaznak el magaslati edzőtáborba a szegediek, a legkomolyabb terhelést a felkészülés második hetében az újszegedi Ligetben, a Pick Aréna edzőtermében, valamint küzdőterén kapták Jim Gottfridssonék.

Az előző szezon házi gólkirálya Mario Sostaric volt a Pick Szegednél.

Fotó: Török János

A szerda délelőtti tréning kissé megtörte a monotonitást és mindenki örömére előkerült a labda. A kétkapus játék során a védekezést és a támadást is gyakorolták a kékek, majd lövőedzéssel zártak, amelyen a klubhonlap beszámolója szerint aki nem teljesítette a vállalt gólszámot, arra extra futás várt rá zárásként.

Hamarosan kezd a Pick Szeged

Mindeközben már a szurkolók is vágják a centit. A Pick Aréna mínusz első szintjén a szobor felőli bejáratnál elindult a bérletértékesítés a Pick Szeged mérkőzéseire, az első hazaira viszont még egy picit várni kell. Augusztus 28-án, csütörtökön 18 órakor kezdi meg hazai környezetben az OTP Bank-Pick Szeged a 2025–2026-os bajnoki kiírást, majd a Bajnokok Ligájában két héttel később, szeptember 11-én 18.45-től a lengyel bajnok Orlen Wisla Plockot fogadják elsőként.

Az elit sorozat csoportkörének első etapját november 12-én az észak-macedóniai Bitolában zárja a Pick az Eurofarm Peliszter vendégeként. Nyolc napon belül kétszer is megmérkőzik egymással a két csapat, hiszen 20-án 18.45-től a nyolcadik fordulóban a Pick Arénában is pályára lépnek.

Ismerősök a Peliszternél

A szegedi szurkolók kedvence, a szerb jobbszélső, Bogdan Radivojevics továbbra is a Pick Szeged BL-ellenfelét, a Pelisztert erősíti. Éppen Szegedről igazolt oda 2023-ban, miután négy idényt követően távozott innen. Az előttünk álló szezonban nem ő lesz az egyetlen olyan Peliszter-játékos, aki korábban megfordult Szegeden, hiszen az észak-macedón bajnokot erősíti ettől a nyártól az a Nik Henigman is, aki 2018 és 2022 között a Pick védekező specialistájaként kétszer nyert magyar bajnokságot és egyszer Magyar Kupát.