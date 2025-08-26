59 perce
Jubileumi idénykezdet előtt a Pick Szeged, két bajnokit játszanak a héten
Csütörtökön 18 órakor a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen láthatják először a Tisza-parti szurkolók a csapatot a 2025–2026-os szezonban. Előrehozott bajnoki mérkőzéssel indítja a tétmeccsek sorozatát az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A találkozót a harmadik fordulóból rendezik meg.
Két bajnokit is játszanak Bodóék ezen a héten. Csütörtökön a Gyöngyöst fogadják, vasárnap az újonc Szigetszentmiklós vendégei lesznek.
Fotó: Török János
Az első hivatalos tétmérkőzéssel befejeződik a nyári felkészülési időszak. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata öt héten át tartó alapozást csinált végig. Michael Apelgren tanítványai ezúttal nem utaztak el magaslati edzőtáborba, mindössze három napot töltöttek a norvégiai Elverumban az elmúlt hét végén egy háromcsapatos felkészülési torna miatt.
– Amennyiben sikerült kiküszöbölni a buta hibákat, amelyeket a Kielce és az Elverum ellen is elkövettünk, akkor minden jó irányba halad. Túl sok technikai hibát vétettünk, felesleges kétperces kiállításokat kaptunk. Ezek nem férnek majd bele a meccsekkel teli szezonba. Pozitívum viszont, hogy jól működtek a lerohanásaink, és a védekezésünk is rendben volt a játék bizonyos szakaszaiban – osztotta meg az edzőmeccseken gyűjtött tapasztalatait a klubhonlapon Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.
Jubileumi szezon előtt a Pick Szeged
Jubileumokkal teli idényt kezd meg csütörtökön este hazai környezetben a Pick Szeged, amely Magyarország egyetlen olyan férfi kézilabdacsapata, amely megszakítás nélkül ötven éve az első osztályban szerepel. 1976 áprilisában debütált a klub az NB I.-ben – akkor még tavaszi-őszi rendszerben játszottak –, de nem ez lesz az egyetlen kerek évforduló a 2025–2026-os szezonban. Jövőre lesz harminc éves a klub első bajnoki címe, valamint húszéves a 2006-os Magyar Kupa-siker, amelyet Pécsett nyertek meg.
Megfiatalodott a Gyöngyös kerete
Ami pedig a Pick Szeged első bajnoki ellenfelét, a HE-DO B. Braun Gyöngyöst illeti, az előző szezont a nyolcadik helyen zárta a bajnokságban. A csapat edzője továbbra is Bíró Balázs, a játékoskeret pedig fiatalításon ment keresztül a nyáron. Öten érkeztek, közük két korábbi szegedi játékos – a kapus Marczika Barnabás, valamint a balszélső Bajus Brunó a kiesett Egerből –, valamint heten távoztak. Győrből balátlövőt (Lang Zalán), Veszprémből pedig jobbszélsőt (Végh Bálint) vettek kölcsön, míg Neves a spanyol Cuencától érkezett. Nem Gyöngyösön folytatja a karrierjét a fehérorosz kapus, Ilija Uszik, a legutóbbi házi gólkirály, az irányító Martin Potisk (Meskov Breszt), de Mitar Markez sem (PLER-Budapest).
Bővül a videórendszer hatásköre
A bajnoki lebonyolítás nem változik, huszonhat alapszakasz meccs után jön az első hét helyezett között az egyik fél második győzelméig tartó bajnoki döntő. Ettől a szezontól a videórendszer használatával a játékvezetők vagy a versenybírók vizsgálhatják a labda nélküli súlyos és sportszerűtlen akciókat, a szimulálást, a szabálytalan cserét, illetve az utolsó harminc másodpercben történő szituációkat (pl. hétméteres megítélése). Új elemként az idei évtől a gól/nem gól esetek is ellenőrizhetők lesznek a videórendszer segítségével a Magyar Kézilabda-szövetség tájékoztatása szerint.
Két meccsel kezdnek
Az OTP Bank-Pick Szeged ezen a héten két előrehozott bajnokival kezdi meg a 2025–2026-os szezont. Csütörtökön 18 órától a HE-DO B. Braun Gyöngyöst fogadja, míg vasárnap 17 órától az újonc Szigetszentmiklós vendége lesz.
