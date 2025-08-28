1 órája
Új mezben a régi gólvágók, megkezdte a bajnokságot a Pick Szeged (fotók)
Könnyed siker az idénynyitón. Negyvenkét gólig meg sem állt első idei bajnokiján az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, Mario Sostaric ott folytatta, ahol az előző szezon végén abbahagyta, a HE-DO B. Braun Gyöngyös elleni 42–26-os sikerből tizenegy lövésből tizenegy góllal vette ki a részét. Nagyszerű teljesítménnyel, kilenc védéssel mutatkozott be 20 éves Radvánszki Attila a Tisza-partiak kapujában.
Frimmel öt gólt lőtt az első bajnokin.
Fotó: Karnok Csaba
Van, ami nem változik. Írhatnánk ezt az OTP Bank-Pick Szeged játékoskeretére is, hiszen mindössze két új játékos érkezett Radvánszki Attila és Jim Gottfridsson személyében, de Mario Sostaric játékkedve sem csökkent a nyáron. Az előző idény házi gólkirálya egy félidő alatt már nyolc gólig jutott a 2025–2026-os szezon első mérkőzésén a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen.
Új mezben léptek pályára a kékek, amelyet a napfény városa és a Szegedre jellemző napsugaras házak miatt a napfény ihletett, a klub megfogalmazása szerint “ragyogásra született”.
Gottfridsson a kezdőcsapatban kapott helyet, az új bajnoki kiírás első szegedi gólját pedig Sostaric szerezte hétméteresből. 8–8-ig és a 14. perc kezdetéig tartották magukat a vendégek, ezt követően elkezdett kinyílni az olló a két csapat között. Nagy kedvvel léptek pályára a szegedi csereemberek, ez különösen a bombagólokat szerző Bodó Richárdon érződött a két szélső, Sostaric és Sebastian Frimmel mellett.
A Pick Szeged már az első félidő vége előtte tíz góllal vezetett
A 29. percben a világbajnoki ezüstérmes jobbszélső nyolcadik találatával kialakult a közte tíz, 22–12-nél először számolhatott rá idén a Pick Aréna közönsége az ellenfélre. A szünetben 23–14 állt az eredményjelzőn.
Tizenhat gólos sikerrel avatta fel új mezét a Pick Szeged
Radvánszki jól kezdett szegedi mezben
A második játékrész üde színfoltja volt a szegedi kapuban Radvánszki Attila. A tehetséges kapus negyvenhárom százalékos védési hatékonysággal zárt a Gyöngyös ellen. Mikler így pályára sem lépett, míg Magnus Abelvik Röd nem került be a játékoskeretbe. A legnagyobb, tizenhat gólos különbség a mérkőzés végére alakult ki. A Pick Szeged vasárnap az újonc Szigetszentmiklós otthonában folytatja a bajnokságban.
Nyilatkozatok:
- Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője: – Úgy kezdtük a bajnokságot ezzel a mérkőzéssel, ahogy kell., Látszik a csapaton, hogy egy éve együtt vagyunk, sokkal előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor. Nagyon tetszett a srácok hozzáállása, hogy minél több gólt szerettek volna szerezni, ez a szemlélet lehet a sikerünk a kulcsa. Az idény kulcszava pedig a szerénység, Radvánszki Attilának pedig gratulálok, mert megmutatta a Pick Aréna közönségének is, hogy mire képes.
- Bíró Balázs, a HE-DO B. Braun Gyöngyös vezetőedzője: – Nem volt kérdés, hogy belemegyünk az előrehozott bajnokiba, hiszen segítjük amiben tudjuk a bajnokság két legerősebb csapatát, hogy elérjék a céljukat. Nekünk három hét múlva esedékes Szigetszentmiklós elleni mérkőzés kell csúcsformába lendülni. Mindkét félidő első tíz perce mutatott számunkra szép dolgokat, de a két keret között óriási különbség van természetesen. A fiataljainknak a végén óriási élmény volt pályára lépni. Szurkolunk, hogy sikerüljön a Szegednek elérni a célját, a Bajnokok Ligája négyes döntőjét.
- Hegedüs Márk, a HE-DO B. Braun Gyöngyös játékosa: – Gratulálok a Szegednek a győzelemhez. Kemény mérkőzés volt, de ilyenre számítottunk. Maximális koncentrációval játszott ellenfelünk, nekünk voltak részsikereink, de még finomításra szorul a játékunk.
- Radvánszki Attila, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa: – Szerencsére jól kezdtem a mérkőzést, egy olyan fal volt előttem, ami megnyugtatott. Remélem, hogy ezzel a mérkőzéssel kivívtam a szakmai stáb bizalmát, és legközelebb is lehetőséget kapok a mestertől.
OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös 42–26 (23–14)
Férfi kézilabda NB I., 3. forduló. Szeged, Pick Aréna, 2130 néző. Vezette: Hargitai, Markó.
Szeged: Thulin – SOSTARIC 11/2, Garciandia 4, Kalaras, Mackovsek, FRIMMEL 5, Gottfridsson 1. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), Kukics 2, Bánhidi 3, Toto 4, Smárason, BODÓ 4, Jelinic 4, Szilágyi 4/2. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Gyöngyös: Skledar – Végh 1, Nagy Á. 3, Ubornyák 2, HEGEDÜS M. 4, Lang 3, EDWARDS 5/2. Csere: Marczika (kapus), Neves 3, Jóga 1, Gráf, Gyallai 2, Zakhar, Bajus 1, Dobi 1, Bihari. Vezetőedző: Bíró Balázs.
Hétméteres: 4/4, ill. 2/2.
Kiállítás: 4, ill. 0 perc.
