Új mezben a régi gólvágók, megkezdte a bajnokságot a Pick Szeged (fotók)

Van, ami nem változik. Írhatnánk ezt az OTP Bank-Pick Szeged játékoskeretére is, hiszen mindössze két új játékos érkezett Radvánszki Attila és Jim Gottfridsson személyében, de Mario Sostaric játékkedve sem csökkent a nyáron. Az előző idény házi gólkirálya egy félidő alatt már nyolc gólig jutott a 2025–2026-os szezon első mérkőzésén a HE-DO B. Braun Gyöngyös ellen.

A Pick Szeged világklasszis jobbszélsője, Mario Sostaric 11 gólt lőtt 11 lövésből a Gyögyös ellen.

Fotó: Karnok Csaba

Új mezben léptek pályára a kékek, amelyet a napfény városa és a Szegedre jellemző napsugaras házak miatt a napfény ihletett, a klub megfogalmazása szerint “ragyogásra született”.

Gottfridsson a kezdőcsapatban kapott helyet, az új bajnoki kiírás első szegedi gólját pedig Sostaric szerezte hétméteresből. 8–8-ig és a 14. perc kezdetéig tartották magukat a vendégek, ezt követően elkezdett kinyílni az olló a két csapat között. Nagy kedvvel léptek pályára a szegedi csereemberek, ez különösen a bombagólokat szerző Bodó Richárdon érződött a két szélső, Sostaric és Sebastian Frimmel mellett.

A Pick Szeged már az első félidő vége előtte tíz góllal vezetett

A 29. percben a világbajnoki ezüstérmes jobbszélső nyolcadik találatával kialakult a közte tíz, 22–12-nél először számolhatott rá idén a Pick Aréna közönsége az ellenfélre. A szünetben 23–14 állt az eredményjelzőn.