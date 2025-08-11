„Nekem már a 25 fok is sok” – a Pick Szeged klasszisa a jelenlegi hőségről

Harmadik hete készül együtt a 2025–2026-os szezonra az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Jövő szombaton 16 órától a norvégiai Elverumban játsszák az első nyári felkészülési mérkőzésüket a kékek, majd másnap a házigazdával is megmérkőznek 13 órától. Addig viszont várják a súlyok és a monoton futások a játékosokat, hiszen ebben az időszakban alapozzák meg a fizikai állóképességüket az őszi tétmérkőzésekre. A Pick Aréna mellett az újszegedi Ligetben is megleshetik a figyelmesebb szurkolók olykor a kora reggeli órákban Bodó Richárdékat.

A Pick Szeged izlandi klasszisa inkább az erősítő gyakorlatokat részesíteni előnyben a futásokkal szemben.

Fotó: Karnok Csaba

– Kemény héten vagyunk túl, de tudtuk, hogy olyan hat nap vár ránk, mintha edzőtáborban lennénk – jegyezte meg a klubhonlapon Janus Smárason az alapozás második hetéről.

A 30 éves irányító elárulta, hogy a futás nem tartozik a kedvencei közé, ha lehet, akkor inkább több erősítő gyakorlatot csinál, csak ne kelljen futnia. Ami pedig az időjárást illeti, az sem a skandináv országokból származó emberek kedve szerint alakul napjainkban Szegeden és környékén. Kánikula uralkodik a napfény városában és egész Csongrád-Csanád vármegyében.

A Pick Szeged izlandi irányítója a hüvösebb időt kedveli

– Minden, ami 25 fok fölött van, nekem már túl meleg! Az elkövetkezendő napokra 40 Celsius-fokot mondanak… El sem tudom képzelni, hogy fogom kibírni, valószínűleg ki sem lépek majd a lakásból csak edzésre – vélekedett az izlandi válogatott kézilabdázó.

Az OTP Bank-Pick Szeged első bajnokiját augusztus 28-án 18 órától a Gyöngyös ellen játssza a Pick Arénában, míg a Bajnokok Ligájában szeptember 11-én az Orlen Wisla Plock ellen debütálnak itthon.