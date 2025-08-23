Vereséggel kezdett Norvégiában a Pick Szeged

Mivel egyelőre még külön munkát végez, így Magnus Abelvik Röd játékára nem számíthatott Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője. Jól kezdett a magyar csapat a Kielce ellen, az új idény első edzőmeccsének premier gólját Gleb Kalaras jegyezte. Az ellenfél hat és fél perc után talált be először, az egykori szegedi Jorge Maqueda zörgette meg a hálót, 3–1.

Frimmel nyolc gólt dobott a Pick Szeged első edzőmeccsén.

Fotó: Török János

Thulin védéseinek is köszönhetően az első félidő derekán 11–7-re lépett el a Pick Szeged. Jim Gottfridsson első találata szegedi mezben egy talpról eleresztett bombagól volt 13–10-nél, a szünetre pedig visszaállítottuk a négygólos különbséget, 15–11.

Fordított a Pick Szeged ellen a Kielce

A második félidőre Thulint Mikler Roland váltotta a kékek kapujában. A 41. percben 19–19-nél érte utol a Kielce a Szegedet egy három-nullás sorozat révén, majd további két gólt dobva már kettővel ők jártak előrébb. A legnagyobb különbség az utolsó tíz minutumba lépve alakult ki, ekkor 26–22-re vezetett Talant Dujshebaev csapata, időt is kért Apelgren a klubhonlap tudósítása szerint.

A hajrában 29–27-re zárkózott fel a Szeged, végül 30–28-ra nyert a Kielce. Mivel az Elverumot is legyőzte 32–31-re a lengyel együttes pénteken este, így megnyerte a tornát. Vasárnap 13 órától a Máthé Dominikkal és Lukács Péterrel felálló Elverum lesz a Pick ellenfele.

OTP Bank-Pick Szeged–Industria Kielce 28–30 (15–11)

Férfi kézilabda, Elitecup 2025. Elverum, Norvégia.

Szeged: Thulin – Sostaric 1, Garciandia 4, Smárason, Bánhidi 3, Kukics 1, Frimmel 8/5. Csere: Mikler (kapus), Kalaras 1, Mackovsek 2, Gottfridsson 1, Jelinic, Toto 1, Bodó 1, Szilágyi 5. Vezetőedző: Michael Apelgren.

Hétméteres: 8/5, ill. 5/4.

Kiállítás: 8, ill. 4 perc.