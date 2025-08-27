50 perce
Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai – galériával
Mobilitási partnerük vendégei voltak, átvették az új autóflottát. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán délután átvette a Kovács Autóházban a vadonatúj Lexus gépkocsikat, amelyeket a 2025–2026-os szezonban használnak majd a játékosok, illetve a szakmai stáb. Huszonkét autóval gazdagodott a flotta, a Toyota Central Europe igazgatója, László Richárd kiemelte, hogy ezek a legmodernebb és legkörnyezetbarátabb autói a márkának.
Fotó: Karnok Csaba
Csütörtökön 18 órakor a Pick Arénában egy előrehozott bajnokival kezdi meg az új szezont az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A kékek ellenfele a HE-DO B. Braun Gyöngyös lesz. A bajnoki nyitány előtt a játékosok és a szakmai stáb a szegedi Kovács Autóházba voltak hivatalosak, hogy átvegyék az új szolgálati gépjárműveiket. Legutóbb 2024 szeptemberében kapott új autókat a mobilitási partnertől a Tisza-parti klub.
Kovács Péter, a Kovács Autóház tulajdonosa örömét fejezte ki, hogy ismét Lexus járműveket adhattak át a csapat tagjainak. Tizennegyedik évébe lépett az együttműködésük, a Lexus modelleket pedig az OTP Bank-Pick Szegedhez hasonlította.
– A Lexus autók kényelmet és biztonságot jelentenek, és azt képviselik, amit a Pick Szeged a pályán. Az erőt és a kitartást, valamint a legmagasabb színvonalat. Sikeres és eredményekben gazdag szezont kívánok a csapatban, mindenben mellettetek állunk – hangsúlyozta ki Kovács Péter.
László Richárd, a Toyota Central Europe igazgatója megjegyezte, hogy huszonkét autót adtak át a klubnak, amelyek az autóipar legmagasabb technológiáját képviselik. Büszkén emelte ki együttműködésük hosszúságát, amelyet egyenesen párját ritkítónak jellemzett.
A Pick Szeged az eredményekkel lenne hálás
Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosaiFotók: Karnok Csaba
– Nagyszerű dolog ez az együttműködés, büszkék vagyunk rá, hogy a Lexus ilyen magas színvonalon lát el bennünket. Hálásak vagyunk érte, remélem, hogy az eredményeinkkel büszkévé tehetjük majd idén is a szurkolóinkat és a támogatóinkat – vélekedett Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.
Köszönetnyilvánítással kezdte a beszédét Szűcs Ernő Péter, a Pick Kézilabda Zrt. elnöke, majd kiemelte, hogy a klub irányításáért tizenötödik éve felel cégük, a Kovács Autóházzal, illetve a Toyotával pedig tizennegyedik évbe lépett az együttműködésük.
– Stabil szponzori lábakon álló klubot irányítunk, amely szakmailag és a szponzorációt tekintve is a világ élvonalához tartozik. Ahogy fejlődtünk és jöttek a jobbnál jobb eredmények, úgy léptünk előre az autók minőségében is. Mára elértük a legmagasabb szintet ebben is, bízom benne, hogy jövőre a tizenötödik évben is találkozunk – tette hozzá a klubelnök.