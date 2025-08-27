augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

31°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

50 perce

Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai – galériával

Címkék#kézilabda#Lexus#pick szeged

Mobilitási partnerük vendégei voltak, átvették az új autóflottát. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán délután átvette a Kovács Autóházban a vadonatúj Lexus gépkocsikat, amelyeket a 2025–2026-os szezonban használnak majd a játékosok, illetve a szakmai stáb. Huszonkét autóval gazdagodott a flotta, a Toyota Central Europe igazgatója, László Richárd kiemelte, hogy ezek a legmodernebb és legkörnyezetbarátabb autói a márkának.

Becsei Dávid
Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai – galériával

Fotó: Karnok Csaba

Csütörtökön 18 órakor a Pick Arénában egy előrehozott bajnokival kezdi meg az új szezont az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A kékek ellenfele a HE-DO B. Braun Gyöngyös lesz. A bajnoki nyitány előtt a játékosok és a szakmai stáb a szegedi Kovács Autóházba voltak hivatalosak, hogy átvegyék az új szolgálati gépjárműveiket. Legutóbb 2024 szeptemberében kapott új autókat a mobilitási partnertől a Tisza-parti klub.

A Pick Szeged játékosai a Kovács Autóházban vették át új autóikat.
Bodó Richárd, a Pick Szeged balátlövője, valamint Kovács Péter, a Kovács Autóház tulajdonosa.
Fotó: Karnok Csaba

Kovács Péter, a Kovács Autóház tulajdonosa örömét fejezte ki, hogy ismét Lexus járműveket adhattak át a csapat tagjainak. Tizennegyedik évébe lépett az együttműködésük, a Lexus modelleket pedig az OTP Bank-Pick Szegedhez hasonlította.

– A Lexus autók kényelmet és biztonságot jelentenek, és azt képviselik, amit a Pick Szeged a pályán. Az erőt és a kitartást, valamint a legmagasabb színvonalat. Sikeres és eredményekben gazdag szezont kívánok a csapatban, mindenben mellettetek állunk – hangsúlyozta ki Kovács Péter.

László Richárd, a Toyota Central Europe igazgatója megjegyezte, hogy huszonkét autót adtak át a klubnak, amelyek az autóipar legmagasabb technológiáját képviselik. Büszkén emelte ki együttműködésük hosszúságát, amelyet egyenesen párját ritkítónak jellemzett.

A Pick Szeged az eredményekkel lenne hálás

Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai

Fotók: Karnok Csaba

– Nagyszerű dolog ez az együttműködés, büszkék vagyunk rá, hogy a Lexus ilyen magas színvonalon lát el bennünket. Hálásak vagyunk érte, remélem, hogy az eredményeinkkel büszkévé tehetjük majd idén is a szurkolóinkat és a támogatóinkat – vélekedett Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője.

Köszönetnyilvánítással kezdte a beszédét Szűcs Ernő Péter, a Pick Kézilabda Zrt. elnöke, majd kiemelte, hogy a klub irányításáért tizenötödik éve felel cégük, a Kovács Autóházzal, illetve a Toyotával pedig tizennegyedik évbe lépett az együttműködésük.

– Stabil szponzori lábakon álló klubot irányítunk, amely szakmailag és a szponzorációt tekintve is a világ élvonalához tartozik. Ahogy fejlődtünk és jöttek a jobbnál jobb eredmények, úgy léptünk előre az autók minőségében is. Mára elértük a legmagasabb szintet ebben is, bízom benne, hogy jövőre a tizenötödik évben is találkozunk – tette hozzá a klubelnök.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu