Új autókat vettek át a Pick Szeged játékosai – galériával

Csütörtökön 18 órakor a Pick Arénában egy előrehozott bajnokival kezdi meg az új szezont az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. A kékek ellenfele a HE-DO B. Braun Gyöngyös lesz. A bajnoki nyitány előtt a játékosok és a szakmai stáb a szegedi Kovács Autóházba voltak hivatalosak, hogy átvegyék az új szolgálati gépjárműveiket. Legutóbb 2024 szeptemberében kapott új autókat a mobilitási partnertől a Tisza-parti klub.

Bodó Richárd, a Pick Szeged balátlövője, valamint Kovács Péter, a Kovács Autóház tulajdonosa.

Fotó: Karnok Csaba

Kovács Péter, a Kovács Autóház tulajdonosa örömét fejezte ki, hogy ismét Lexus járműveket adhattak át a csapat tagjainak. Tizennegyedik évébe lépett az együttműködésük, a Lexus modelleket pedig az OTP Bank-Pick Szegedhez hasonlította.

– A Lexus autók kényelmet és biztonságot jelentenek, és azt képviselik, amit a Pick Szeged a pályán. Az erőt és a kitartást, valamint a legmagasabb színvonalat. Sikeres és eredményekben gazdag szezont kívánok a csapatban, mindenben mellettetek állunk – hangsúlyozta ki Kovács Péter.

László Richárd, a Toyota Central Europe igazgatója megjegyezte, hogy huszonkét autót adtak át a klubnak, amelyek az autóipar legmagasabb technológiáját képviselik. Büszkén emelte ki együttműködésük hosszúságát, amelyet egyenesen párját ritkítónak jellemzett.

A Pick Szeged az eredményekkel lenne hálás