Férfi kézilabda

2 órája

BL-győztes csapathoz igazolt a Pick Szegeddel hírbe hozott vb-ezüstérmes játékos

Címkék#Industria Kielce#átigazolás#pick szeged

Újabb komoly átigazolást jelentett be a 2016-ban Bajnokok Ligája-győztes Industria Kielce férfi kézilabdacsapata. A lengyel sztárcsapat a 2026–2027-es idénytől 2030 nyaráig leigazolta Luka Lovre Klaricát az RK Zagrebtől. A 23 éves világbajnoki ezüstérmes jobbátlövőt februárban az OTP Bank-Pick Szeged együttesével is hírbe hozták.

Becsei Dávid

Ma ünnepli hatvanadik születésnapját az Industria Kielce férfi kézilabdacsapata, amely az alkalom kapcsán nagyszabású ünnepséget szervezett. Ezen mutatták be a klub 1965 óta íródó történelmének álomcsapatát, de a legfrissebb átigazolásukat is. Februárban a Handball Base arról írt, hogy a Kielce mellett a német Melsungen és az OTP Bank-Pick Szeged is szívesen látná a soraiban a 23 éves horvát jobbátlövőt. Luka Lovre Klarica januárban világbajnoki ezüstérmes lett a válogatottal, most pedig eldőlt, 2026 nyarától 2030-ig négyéves szerződést kötött a Kielcével.

A vb-ezüstérmes kézilabdázó a Pick Szeged BL-riválisához igazolt.
Luka Lovre Klarica a Pick Szeged radarján is rajta lehetett korábban.
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem tétlenkednek az átigazolási piacon a kielcei vezetők, hiszen azt már a nyáron bejelentették, hogy Alex Dujshebaev és Daniel Dujshebaev a 2025–2026-os szezon végén távozik a 2016-ban Bajnokok Ligáját nyert klubtól. Julien Bos személyében igazoltak egy francia jobbátlövőt Nantes-ból 2026–2027-es idénytől, de Klarica is erre posztra érkezik majd hozzájuk. Sajtóhírek szerint a Füchse Berlin világklasszis kapusáért, Dejan Miloszavljevért is mindent megtesznek, hogy leigazolják.

Miért merülhetett fel Luka Lovre Klarica kapcsán korábban az OTP Bank-Pick Szeged? 

Mindkét Tisza-parti jobbátlövő, Imanol Garciandia és Magnus Abelvik Röd szerződése lejár 2026 nyarán. Klarica biztosan nem lesz a Szeged játékosa, mint ahogy a korábban hírbe hozott Martinovic sem, akit éppen a rivális Veszprém vásárolt ki a Rhein-Neckar Löwenből. A legfrissebb információk szerint 2026 nyarán az a Lukas Sandell csatlakozhat majd a kékekhez, aki 2023 és 2025 között a Veszprémet erősítette, az előttünk álló szezonban pedig majd a német Löwent erősíti majd. Hivatalos bejelentés egyelőre viszont nem történt arról, hogy a svéd jobbátlövő Szegedre költözne jövő nyáron, a Handball Base viszont ezt már biztosra vette június 10-én.

A 2026–2027-es idényre szóló átigazolásokra még várni kell Szegeden, az első előrehozott bajnokira viszont nem. Csütörtökön 18 órától a Gyöngyös ellen indítják az idényt a Pick Arénában.

 

