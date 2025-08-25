Apelgren elárulta, mennyire halad jó irányba a Pick Szeged felkészülése

Mindössze két edzőmeccset iktatott be az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának a felkészülési programjába Michael Apelgren, ezeket pedig az elmúlt hétvégén le is játszották a kékek. A Kielcével szemben a szünetben még 15–11-re vezettek, végül 30–28-as vereséget szenvedtek. Csütörtökön 18 órától már előrehozott bajnokin lépnek pályára a Pick Arénában Bodó Richárdék, így vasárnap kora délután az Elverum ellen tartották a főpróbát. A szünetben a norvég kupagyőztes vezetett 16–13-ra, a második félidő derekán viszont fordított a Szeged és 35–31-re nyert.

A Pick Szeged vezetőedzője szerint túl sok technikai hibát vétettek a játékosai a Kielce és az Elverum ellen.

Fotó: Karnok Csaba

– Ha sikerül kiküszöbölni a buta hibákat, amelyeket mindkét meccsen elkövettünk, akkor sok minden jó irányba halad – kezdte az Elverumban megrendezett Elitecup értékelését Michael Apelgren.

A svéd szakember szerint túl sok technikai hibát vétettek, de felesleges kétperces kiállításokat is begyűjtöttek.

Sokszor lőttek a Pick Szeged játékosai hat méterről

– Pozitívum a két elverumi edzőmeccsel kapcsolatban, hogy működtek a lerohanásaink, és a védekezésünk is rendben volt a játék bizonyos szakaszaiban. Annak is örülök, hogy sok lövést tudtunk kialakítani hat méterről, és a legfontosabb, hogy sérülés nélkül zártuk a tornát – vélekedett a tréner.

Mára pihenőt kaptak a szegedi kézilabdázók, keddtől viszont a csütörtöki bajnoki rajtra készülnek. Ezen a héten rögtön két tétmeccs is vár rájuk, hiszen a Gyöngyös elleni hazai nyitány után vasárnap 17 órától az újonc Szigetszentmiklós vendégei lesznek.