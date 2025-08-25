augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

25°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

1 órája

Apelgren elárulta, mennyire halad jó irányba a Pick Szeged felkészülése

Címkék#Michael Apelgren#férfi kézilabda#pick szeged

Amennyiben sikerül kiküszöbölniük a buta hibákat, akkor minden jó irányba halad. Ezt Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője nyilatkozta, miután csapata a norvégiai felkészülési tornán először két góllal kikapott a lengyel Kielcétől, majd néggyel legyőzte a házigazda Elverumot.

Becsei Dávid

Mindössze két edzőmeccset iktatott be az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának a felkészülési programjába Michael Apelgren, ezeket pedig az elmúlt hétvégén le is játszották a kékek. A Kielcével szemben a szünetben még 15–11-re vezettek, végül 30–28-as vereséget szenvedtek. Csütörtökön 18 órától már előrehozott bajnokin lépnek pályára a Pick Arénában Bodó Richárdék, így vasárnap kora délután az Elverum ellen tartották a főpróbát. A szünetben a norvég kupagyőztes vezetett 16–13-ra, a második félidő derekán viszont fordított a Szeged és 35–31-re nyert.

Elverumban gyakorolt a Pick Szeged.
A Pick Szeged vezetőedzője szerint túl sok technikai hibát vétettek a játékosai a Kielce és az Elverum ellen.
Fotó: Karnok Csaba

– Ha sikerül kiküszöbölni a buta hibákat, amelyeket mindkét meccsen elkövettünk, akkor sok minden jó irányba halad – kezdte az Elverumban megrendezett Elitecup értékelését Michael Apelgren.

A svéd szakember szerint túl sok technikai hibát vétettek, de felesleges kétperces kiállításokat is begyűjtöttek.

Sokszor lőttek a Pick Szeged játékosai hat méterről

– Pozitívum a két elverumi edzőmeccsel kapcsolatban, hogy működtek a lerohanásaink, és a védekezésünk is rendben volt a játék bizonyos szakaszaiban. Annak is örülök, hogy sok lövést tudtunk kialakítani hat méterről, és a legfontosabb, hogy sérülés nélkül zártuk a tornát – vélekedett a tréner.

Mára pihenőt kaptak a szegedi kézilabdázók, keddtől viszont a csütörtöki bajnoki rajtra készülnek. Ezen a héten rögtön két tétmeccs is vár rájuk, hiszen a Gyöngyös elleni hazai nyitány után vasárnap 17 órától az újonc Szigetszentmiklós vendégei lesznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu