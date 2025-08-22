1 órája
Szuperkupa-győztes lett a Pick Szegedből eligazolt fiatal irányító
Rea Barnabás izlandi együttesével, a Stjarnannal nyerte meg a szuperkupa-döntőt a bajnok és kupagyőztes Fram ellen 29–28-ra Reykjavíkban. A 22 éves játékos négy góllal járult hozzá a trófea elhódításához. Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatából ezen a nyáron eligazolt saját nevelésű irányító.
Rea Barnabás (fehér mezben) négy gólt lőtt az izlandi szuperkupa-döntőben.
Forrás: Rea Attila családi archívuma
Az izlandi szuperkupa-döntőben a bajnok és kupagyőztes Fram ellenfele a Stjarnan volt. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatából Rea Barnabás ezen a nyáron igazolt át a Stjarnanhoz egy évre.
Kiélezett mérkőzésen nyerte meg az izlandi szuperkupát a Stjarnan. Egy félidőt követően 15–15 állt az eredményjelzőn, de a második játékrészben sem lépett el nagyobb különbséggel egyik csapat sem a másiktól. A vége 29–28, a győztes gólt tizenöt másodperccel a mérkőzés vége előtt szerezte Rea Barnabás csapata. A Fram még támadhatott az egyenlítésért időkérést követően, az utolsó lövésből viszont már nem született gól.
A Stjarnan az izlandi férfi kézilabda-bajnokság 2024–2025-ös kiírásában a hetedik helyen végzett, míg a kupában a fináléig menetelt, ahol a Fram győzte le. A Stjarnan a 2025–2026-os bajnoki szezont szeptember 3-án 21.30-tól a Valur ellen kezdi meg.
A Pick Szeged is elkezdi
Ami pedig az OTP Bank-Pick Szegedet illeti, Michael Apelgren tanítványai szombaton játsszák az első edzőmeccsüket ezen a nyáron. 16 órától a Kielce lesz az ellenfelük Norvégiában, míg vasárnap 13 órától a házigazda Elverum.
Egy angol drukker bejutott a szegedi zárt kapus meccsre, majd mentők vitték el
A portugálok elleni vb-selejtezőre lehet jegyet nyerni a vasárnapi bajnokin